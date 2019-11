Navijači stresli jezo nad bronastim Zlatanom

Malmö

AFP Glava kipa pokrita s plastiko, na roki straniščna deska.

Najboljši v Skandinaviji

- Švedski nogometni superzvezdnikje postal lastnik 25-odstotnega deleža švedskega prvoligaškega kluba Hammarby iz Stockholma. Ta Ibrahimovićeva poteza pa ni požela navdušenja med navijači Malmöja, kjer je začel svojo kariero.Razočarani pristaši so tako stresli jezo nad njegovim 3,5 metra visokim bronastim kipom in ga poškodovali.Isti dan, ko je Ibrahimović sporočil, da je postal delni lastnik rivalskega kluba Malmöja, se je pred stadionom v tem mestu na jugu Švedske zbrala skupina huliganov, ki so z baklami podkurili pod bronastim kipom Zlatana.Predstavnik tamkajšnje policije je tudi sporočil, da so kip popisali s sprejem.V pogovoru za švedski časnik Aftonbladet je Ibrahimović sicer pojasnil, da bo pomagal Hammarbyju postati najboljši klub v Skandinaviji.Ibrahimović je pred kratkim sporočil, da zapušča ameriški klub Los Angeles Galaxy ter da želi kariero nadaljevati v enem od evropskih klubov.