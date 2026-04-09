Navijači zaradi sedežev nezadovoljni s Fifo

Poleg visokih cen vstopnic navijači opozarjajo tudi na dodelitev sedežev, ki niso skladni s prvotnimi sedežnimi redi. Kako odgovarja Fifa?
Poleg spornih dodelitev sedežev so privrženci kritični tudi do cene vstopnic. FOTO: Megan Varner Reuters
Poleg spornih dodelitev sedežev so privrženci kritični tudi do cene vstopnic. FOTO: Megan Varner Reuters
T. E.
9. 4. 2026 | 10:45
9. 4. 2026 | 10:57
Čez dobra dva meseca se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehiko. Nogometna vročica in pričakovanja že naraščajo, kot tudi cene vstopnic. 

Neslavni rekord Fife: finale za 11.000 dolarjev je norost

Obenem so nekateri navijači izrazili nezadovoljstvo z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) zaradi zavajajočih sedežnih redov, ki niso odražali dejanske razporeditve na štadionih. Po poročanju športnega portala The Athletic so nekateri privrženci, ki naj bi si s prvo kategorijo vstopnico zagotovili najboljša mesta, prejeli mesta v kotih štadionov ali za golom, tudi v sektorjih, ki so bili predvideni za drugo kategorijo vstopnic.

V odgovoru za medij je Fifa sporočila, da so bili prvi prikazi »zgolj informativne narave« in niso predstavljale točne razporeditve. Medij dodaja, da so se prikazi sedežev na štadionih spreminjali brez jasnih obvestil, pri čemer naj bi bili nekateri najboljši sedeži rezervirani za VIP goste, česar na prvotnih prikazih ni bilo.

Poleg spornih dodelitev sedežev so privrženci kritični tudi do cene vstopnic. Prejšnji teden se je začela četrta in zadnja faza za nakup vstopnic, ki deluje po načelu »prvi pride, prvi melje«, vstopnice pa bodo privrženci lahko kupili vse do zaključka turnirja.

The Athletic piše, da karta prve kategorije za finale stane 9424 evrov, kar je skoraj dva tisoč evrov več, kot je enaka vstopnica vstopnica stala decembra in kar okoli štiri tisoč evrov več kot na začetku prodaje oktobra. Cena vstopnice tretje kategorije se je podvojila in sedaj stane slabih pet tisoč evrov.

Cene v nebo 

Medij navaja, da so cene kart zrasle za obe polfinalni tekmi, vse četrtfinalne in več tekem izločilnih bojev. Kontroverzna je tudi odločitev Fife, da bo uporabila tako imenovani dinamični model določanja cen, pri katerem zneski sledijo povpraševanju. 

Vrednost vstopnice za otvoritveno tekmo ameriške reprezentance v Los Angelesu se ni spremenila, kljub temu da je bila sprva to tretja najdražja tekma prvenstva. Po poročanju Athletica se namreč vstopnice niso prodajale in so še vedno na voljo. Vstopnica tretje kategorije za to tekmo stane 960 evrov. 

Kljub visokim cenam vstopnic in kritikam navijačev pri Fifi pričakujejo rekordno obiskanost. Ocenjujejo namreč, da bi si lahko tekme svetovnega prvenstva ogledalo več privržencev kot leta 1994, ko so tekme na štadione pritegnile kar 3,5 milijona ljudi.

