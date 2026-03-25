Nogomet

Navijači zgroženi nad Fifo: vstopnica za finale SP od 3600 evrov

Evropski nogometni navijači so vložili uradno pritožbo zaradi visokih cen vstopnic za SP v Severni Ameriki.
Rok Tamše
25. 3. 2026 | 06:00
4:15
A+A-

Evropski nogometni navijači so vložili uradno pritožbo zaradi visokih cen vstopnic za svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo letos potekalo v Severni Ameriki. Združenje nogometnih navijačev (FSE) in organizacija za pravice potrošnikov Euroconsumers sta v torek pri Evropski komisiji v Bruslju vložila 18-stransko pritožbo.

»Fifa (Mednarodna nogometna zveza) ima monopol nad prodajo vstopnic za svetovno prvenstvo leta 2026 in je to pooblastilo uporabila za to, da je navijačem postavila pogoje, ki na konkurenčnem trgu ne bi bili nikoli sprejemljivi,« sta v skupni izjavi zapisala FSE in Euroconsumers.

Trdita, da so cene vstopnic »bistveno višje kot na katerem koli prejšnjem svetovnem prvenstvu«. Vstopnice za finale na stadionu MetLife v New Jerseyju 19. julija se začnejo pri 4185 dolarjih oz. okoli 3600 evrih – sedemkrat več kot najcenejša vstopnica za finale svetovnega prvenstva 2022 v Katarju.

Sporno oglaševanje

V pritožbi Fifo obtožujejo, da se ukvarja s spornim načinom oglaševanja, nenadzorovanim dinamičnim oblikovanjem cen, taktiko prodaje s pritiskom in pomanjkanjem preglednosti glede lokacij sedežev in vračila denarja. »Dinamično oblikovanje cen spreminja zvestobo navijačev v vojno ponudbo, napihuje stroške brez dodane vrednosti in izključuje številne navijače,« je po poročanju ESPN dejal Els Bruggeman iz organizacije Euroconsumers.

Trditev o t. i. vabljivem oglaševanju, ki je po zakonih Evropske unije o varstvu potrošnikov nezakonito, se nanaša na trditev Fife iz oktobra, da so se cene vstopnic za skupinski del prvenstva začele pri 60 dolarjih (51 evrov). Vendar pa je morala Fifa decembra, potem ko so se navijaške skupine po vsej Evropi pritoževale nad pomanjkanjem razpoložljivih vstopnic po tej ceni, izdati več vstopnic po tej ceni.

Najcenejša vstopnica 52 evrov

»Fifa je pred časom sporočila, da bo povprečna cena vstopnice na SP 2026 znašala 1408 dolarjev oziroma 1215 evrov, a je ta številka močno presežena,« je še dodal FSE.

Po podatkih Fife bo na letošnjem mundialu na voljo malo manj kot sedem milijonov vstopnic. Posameznik bo lahko kupil največ štiri vstopnice za posamično tekmo in skupno 40 za celotno tekmovanje.

FSE je še dodal, da so ZDA, Kanada in Mehika sprva obljubljali, da bodo cene vstopnic že od 21 dolarjev oziroma 18 evrov naprej, za najcenejšo vstopnico za uvodno tekmo skupine J med Avstrijo in Jordanijo na stadionu Levi's v Santa Clari pa bo potrebno odšteti 60 dolarjev oziroma 52 evrov.

Cene vstopnic za finale v nebo

FSE je tudi zapisal, da so cene nekaterih vstopnic za finalno tekmo na platformi Fife dosegle naravnost astronomsko ceno. Vstopnico kategorije 3 so ponujali za 143.750 dolarjev oziroma 124.000 evrov, kar je več kot 41-kratnik njene prvotne cene 3450 dolarjev oziroma okoli tri tisoč evrov.

»Nogomet je univerzalna strast, vendar ga Fifa obravnava kot zasebni luksuz, saj izkorišča svoj absolutni monopol nad prodajo vstopnic za svetovno prvenstvo,« je za The Athletic dejal Marco Scialdone, vodja sodnih sporov pri Euroconsumers. »Pozivamo Evropsko komisijo, naj nemudoma posreduje z začasnimi ukrepi, da bi ustavila te izkoriščevalske prakse pred začetkom turnirja leta 2026.«

Svetovno prvenstvo se bo začelo 11. junija, tekme bodo odigrali v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi.

Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
1. 3. 2026 | 10:13
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Koliko časa dnevno namenimo gospodinjskim opravilom?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Od merjenja do upravljanja: kako podatki spreminjajo trajnost v industriji

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 15:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več

