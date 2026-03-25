Navijači zgroženi nad Fifo: vstopnica za finale SP od 3600 evrov

Evropski nogometni navijači so vložili uradno pritožbo zaradi visokih cen vstopnic za svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo letos potekalo v Severni Ameriki. Združenje nogometnih navijačev (FSE) in organizacija za pravice potrošnikov Euroconsumers sta v torek pri Evropski komisiji v Bruslju vložila 18-stransko pritožbo.

»Fifa (Mednarodna nogometna zveza) ima monopol nad prodajo vstopnic za svetovno prvenstvo leta 2026 in je to pooblastilo uporabila za to, da je navijačem postavila pogoje, ki na konkurenčnem trgu ne bi bili nikoli sprejemljivi,« sta v skupni izjavi zapisala FSE in Euroconsumers.

Trdita, da so cene vstopnic »bistveno višje kot na katerem koli prejšnjem svetovnem prvenstvu«. Vstopnice za finale na stadionu MetLife v New Jerseyju 19. julija se začnejo pri 4185 dolarjih oz. okoli 3600 evrih – sedemkrat več kot najcenejša vstopnica za finale svetovnega prvenstva 2022 v Katarju.

Sporno oglaševanje

V pritožbi Fifo obtožujejo, da se ukvarja s spornim načinom oglaševanja, nenadzorovanim dinamičnim oblikovanjem cen, taktiko prodaje s pritiskom in pomanjkanjem preglednosti glede lokacij sedežev in vračila denarja. »Dinamično oblikovanje cen spreminja zvestobo navijačev v vojno ponudbo, napihuje stroške brez dodane vrednosti in izključuje številne navijače,« je po poročanju ESPN dejal Els Bruggeman iz organizacije Euroconsumers.

Trditev o t. i. vabljivem oglaševanju, ki je po zakonih Evropske unije o varstvu potrošnikov nezakonito, se nanaša na trditev Fife iz oktobra, da so se cene vstopnic za skupinski del prvenstva začele pri 60 dolarjih (51 evrov). Vendar pa je morala Fifa decembra, potem ko so se navijaške skupine po vsej Evropi pritoževale nad pomanjkanjem razpoložljivih vstopnic po tej ceni, izdati več vstopnic po tej ceni.

Najcenejša vstopnica 52 evrov

»Fifa je pred časom sporočila, da bo povprečna cena vstopnice na SP 2026 znašala 1408 dolarjev oziroma 1215 evrov, a je ta številka močno presežena,« je še dodal FSE.

Po podatkih Fife bo na letošnjem mundialu na voljo malo manj kot sedem milijonov vstopnic. Posameznik bo lahko kupil največ štiri vstopnice za posamično tekmo in skupno 40 za celotno tekmovanje.

FSE je še dodal, da so ZDA, Kanada in Mehika sprva obljubljali, da bodo cene vstopnic že od 21 dolarjev oziroma 18 evrov naprej, za najcenejšo vstopnico za uvodno tekmo skupine J med Avstrijo in Jordanijo na stadionu Levi's v Santa Clari pa bo potrebno odšteti 60 dolarjev oziroma 52 evrov.

Cene vstopnic za finale v nebo

FSE je tudi zapisal, da so cene nekaterih vstopnic za finalno tekmo na platformi Fife dosegle naravnost astronomsko ceno. Vstopnico kategorije 3 so ponujali za 143.750 dolarjev oziroma 124.000 evrov, kar je več kot 41-kratnik njene prvotne cene 3450 dolarjev oziroma okoli tri tisoč evrov.

»Nogomet je univerzalna strast, vendar ga Fifa obravnava kot zasebni luksuz, saj izkorišča svoj absolutni monopol nad prodajo vstopnic za svetovno prvenstvo,« je za The Athletic dejal Marco Scialdone, vodja sodnih sporov pri Euroconsumers. »Pozivamo Evropsko komisijo, naj nemudoma posreduje z začasnimi ukrepi, da bi ustavila te izkoriščevalske prakse pred začetkom turnirja leta 2026.«

Svetovno prvenstvo se bo začelo 11. junija, tekme bodo odigrali v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi.