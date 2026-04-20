Navijači žvižgali, Neymar: Prestopili ste mejo

Po porazu so navijači brazilskega Santosa jasno pokazali svoje nezadovoljstvo z igralci, tudi s prvim zvezdnikom ekipe, Neymarjem.
Neymar je v dobri formi ter je v devetih nastopih zbral štiri zadetke in tri podaje FOTO: Thiago Bernardes/Reuters
T. E.
20. 4. 2026 | 10:52
20. 4. 2026 | 11:06
1:49
Ko se je v začetku lanskega leta Neymar vrnil k matičnemu Santosu, si je težko predstavljal, kako hitro se bo njegov odnos s klubom skrhal. A po novem porazu je bil tudi Brazilec tarča kritik. 

Santos je na obračunu dvakrat vodil, na koncu pa je v 85. minuti John Kennedy tri točke priigral Fluminenseju. Po zadnjem sodnikovem žvižgu so navijači jasno pokazali svoje nezadovoljstvo s klubom, ki je slavil le trikrat na zadnjih 12 tekmah. Slišati je bilo žvižge, ki so bili usmerjeni proti 34-letnemu zvezdniku.

Ta si je ob odhodu z igrišča prekril ušesa, a je po tekmi o tem povedal le, da se je praskal po ušesih. »Prišel je dan, ko moram pojasniti, kaj je praskanje po ušesih! Ljudje, resnično, ste preveč ostri in ste prestopili mejo … Preprosto je preveč žalostno, da moram to prenašati. Noben človek tega ne more prenesti,« je na družbenih omrežjih zapisal Neymar.

Brazilec je sicer v dobri formi ter je v devetih nastopih zbral štiri zadetke in tri podaje, a to ni dovolj za rezultatske uspehe. Santos je s 13 točkami po dvanajstih krogih na 15. mestu in blizu mest, ki vodijo v drugo ligo. Neymar se je v domačo Brazilijo po dvanajstih letih vrnil januarja lani. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Iskreni Francoz

Kylian Mbappe: Če gre za Neymarjev zadnji ples, si ga ne predstavljam brez njega

Realov napadalec je v pogovoru za Globoesporte brez zadržkov pojasnil svoj pogled o brazilskemu nogometnemu virtuozu, ki bije bitko za uvrstitev na SP
26. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Brazilska tema št 1

Bivši selektor o Neymarju: Na mundial le, če bo vsaj 80-odstotno pripravljen

Po košarici brazilskega selektorja Carla Ancelottija je užaljeni ali jezni brazilski nogometni zvezdnik Neymar dobil nekaj zadoščenja pri nekaterih kolegih
25. 3. 2026 | 07:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Zvezdnik odgovoril selektorju

Razočarani Neymar bo Ancelottija prepričal, da ga vzame na mundial

Nogometni zvezdnik je razočaran, ker ni bil izbran v reprezentanco za prijateljski tekmi proti Franciji in Hrvaški. »Dosegel bom svoj cilj,« je zatrdil.
17. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Španija

Atletico Madrid na razpotju, Jan Oblak zgodba zase

Enajstmetrovke oziroma kazenski streli kot prekletstvo: Atletico Madrid s trenerjem Diegom Simeonejem zasejal tudi dvome pred polfinalom lige prvakov.
20. 4. 2026 | 10:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Liga NBA razkrila finaliste za nagrade, kje je Dončić?

Slovenskega zvezdnika Luke Dončića ni med finalisti za naziv najkoristnejšega igralca sezone. Victor Wembanyama in Shai Gilgeous-Alexander v lov po dve nagradi.
Tim Erman 20. 4. 2026 | 07:13
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna proti Iranu

Kaj razkriva Wall Street Journal o kaosu v Beli hiši med vojno z Iranom

Donald Trump je za danes napovedal nova pogajanja v Islamabadu.
Boris Čibej 19. 4. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

»Mar gospodje ne vidijo, da jih bo ta možakar vse pahnil v maloro?«

Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.
Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Pahorju sem poslal predloge, naslednji dan sem bil suspendiran in upokojen

Konkretne predloge za izvajanje zakonskih določil na področju zaporov sem naslovil na Boruta Pahorja in Aleša Zalarja.
18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Zoran Đukić

Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Mednarodna primerjava

Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
E-mobilnost

Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Zaposleni in umetna inteligenca

Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

Stevanović za konec označevanja glasovnic: tudi neprevzem uničuje tajnost

Po mnenju Jelke Godec to, da za govornico poveš, da bodo vsi glasovali proti, ni več tajno glasovanje.
20. 4. 2026 | 13:07
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (20. 4.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 20. 4. 2026 | 13:00
Preberite več
Kultura  |  Knjiga
Knjiga

Saga o pravicah Slovencev na Koroškem

70 let: Rudi Vouk se sprašuje, ali je 7. člen avstrijske državne pogodbe res aktualen, obsoleten, izpolnjen ali nemara izpodrinjen.
Janez Markeš 20. 4. 2026 | 13:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Trg obveznic

Kako daleč so centralne banke z dvigi obrestnih mer

Višja cena nafte že sama po sebi deluje restriktivno na gospodarstvo.
20. 4. 2026 | 12:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Poškodba

Šok za Parižane pred ključno tekmo

Portugalski vezist Vitinha je zaradi poškodbe desnega gležnja predčasno zaključil tekmo z Lyonom. Danes odhaja na magnetno resonanco.
20. 4. 2026 | 12:56
Preberite več
Kultura  |  Knjiga
Knjiga

Saga o pravicah Slovencev na Koroškem

70 let: Rudi Vouk se sprašuje, ali je 7. člen avstrijske državne pogodbe res aktualen, obsoleten, izpolnjen ali nemara izpodrinjen.
Janez Markeš 20. 4. 2026 | 13:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Trg obveznic

Kako daleč so centralne banke z dvigi obrestnih mer

Višja cena nafte že sama po sebi deluje restriktivno na gospodarstvo.
20. 4. 2026 | 12:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Poškodba

Šok za Parižane pred ključno tekmo

Portugalski vezist Vitinha je zaradi poškodbe desnega gležnja predčasno zaključil tekmo z Lyonom. Danes odhaja na magnetno resonanco.
20. 4. 2026 | 12:56
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kaj v resnici določa ceno plina za gospodinjstva

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
15. 4. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več

