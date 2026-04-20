Navijači žvižgali, Neymar: Prestopili ste mejo

Ko se je v začetku lanskega leta Neymar vrnil k matičnemu Santosu, si je težko predstavljal, kako hitro se bo njegov odnos s klubom skrhal. A po novem porazu je bil tudi Brazilec tarča kritik.

Santos je na obračunu dvakrat vodil, na koncu pa je v 85. minuti John Kennedy tri točke priigral Fluminenseju. Po zadnjem sodnikovem žvižgu so navijači jasno pokazali svoje nezadovoljstvo s klubom, ki je slavil le trikrat na zadnjih 12 tekmah. Slišati je bilo žvižge, ki so bili usmerjeni proti 34-letnemu zvezdniku.

Ta si je ob odhodu z igrišča prekril ušesa, a je po tekmi o tem povedal le, da se je praskal po ušesih. »Prišel je dan, ko moram pojasniti, kaj je praskanje po ušesih! Ljudje, resnično, ste preveč ostri in ste prestopili mejo … Preprosto je preveč žalostno, da moram to prenašati. Noben človek tega ne more prenesti,« je na družbenih omrežjih zapisal Neymar.

Brazilec je sicer v dobri formi ter je v devetih nastopih zbral štiri zadetke in tri podaje, a to ni dovolj za rezultatske uspehe. Santos je s 13 točkami po dvanajstih krogih na 15. mestu in blizu mest, ki vodijo v drugo ligo. Neymar se je v domačo Brazilijo po dvanajstih letih vrnil januarja lani.