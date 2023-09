Navijaška srčnost in zvestoba prinesla skoraj 15 tisočakov kazni

Zmaga nogometašev Olimpije na derbiju proti Mariboru v 8. kolu državnega prvenstva bo imela finančne posledice za oba kluba, je odločil disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič. V taboru zmajev bodo morali zaradi nešportnega vedenja navijačev v blagajno NZS prispevati 8750 evrov, vijoličasti pa bodo »lažji« za 5750 evrov.

Tako v taboru Ljubljančanov kot Mariborčanov bodo morali kazni po 8. kolu plačati zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.

Ljubljanskim navijačem disciplinski sodnik očita večkratno prižiganje večje količine bakel, povzročitev prekinitve tekme, metanje večje količine predmetov na igrišče, metanje kozarca in plastenke v sodnika, pri čemer je bil sodnik zadet, večkratno žaljivo skandiranje nasprotnim navijačem in ekipi, uporaba transparenta z žaljivo vsebino, vdor na igrišče pred začetkom tekme ter klubu pomanjkljivo organizacijo tekme, ker naj ne bi bila zagotovljena zadostna stopnja varnosti.

Mariborski navijači pa so na ljubljanskem stadionu Stožice metali prižgane bakle, plastenke in predmete na navijače nasprotne ekipe ob njihovem vdoru na igrišče pred tekmo, pri čemer je bil ob prerivanju poškodovan varnostnik. Jeglič jim očita še poškodovanje večje količine stolov na stadionu, metanje bakle na sosedno tribuno, kjer so bili domači navijači, večkratno prižiganje bakel, metanje večje količine predmetov na igrišče, večkratno žaljivo skandiranje nasprotnim navijačem in ekipi ter uporabo transparenta z žaljivo vsebino.

Ob 2300 evrov bo zaradi nešportnega vedenja navijačev tudi Mura, kazni pa so si po 8. krogu domačega prvenstva prislužili še Koper (400 evrov), Aluminij (300) in Celje (250), so sporočili z NZS.