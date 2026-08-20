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Nogomet

Navijaške skupine začele peticijo: Infantino mora odstopiti

Navijaško združenje Football Supporters Europe je začelo peticijo, v kateri zahteva odstop predsednika Fife in reformo krovne organizacije.
Gianni Infantino je naletel na močan upor proti projektu prodaje deleža v hčerinski družbi zasebnim vlagateljem. FOTO: Shane Wenzlick/Reuters
Galerija
Gianni Infantino je naletel na močan upor proti projektu prodaje deleža v hčerinski družbi zasebnim vlagateljem. FOTO: Shane Wenzlick/Reuters
T. E.
20. 8. 2026 | 14:44
20. 8. 2026 | 14:50
2:07
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Neodvisno in neprofitno združenje navijačev Football Supporters Europe je na naslovu change.org začelo spletno peticijo, v kateri predsednika Svetovne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina poziva k odstopu. Kot so zapisali v obrazložitvi peticije, nogomet pripada ljudem, ki ga vsak dan v letu ohranjajo pri življenju, toda prvi mož Fife meni, »da je pomembnejši od nogometa«.

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Peticijo so podprle številne navijaške skupine po svetu, med njimi tudi, denimo, celinski združenji Afrike in Severne Amerike, zaenkrat pa jo je podpisalo skoraj pet tisoč ljudi. Poleg odstopa Švicarja, ki mu očitajo zlorabo položaja za osebne namene, pomanjkanje vodstvenih sposobnosti in marginalizacijo deležnikov v nogometu, zveza privržencev zahteva tudi reforme pri mednarodni organizaciji. 

»Odstranitev ene osebe sama po sebi ne bo popravila škode. FFE je razkrila strukturne pomanjkljivosti v upravljanju Fife, ki so omogočile to zlorabo,« so zapisali pobudniki. Med spremembami pri Fifi zahtevajo popolno transparentnost pri pomembnih odločitvah, posvetovanje s konfederacijami, članskimi zvezami, ligami, klubi, igralci in navijači ter zaščitne ukrepe, da se prihodki od nogometa ponovno vložijo v nogomet in ne pridejo v roke zunanjih vlagateljev. 

»Sedanji sistem samoregulacije pri Fifi je večkrat pokazal, da ne zagotavlja zadostne odgovornosti. Akterji v nogometu in javni organi morajo sodelovati pri vzpostavitvi standardov upravljanja, ki bodo ustrezali svojemu namenu in bodo sposobni zaščititi ta šport za prihodnje generacije,« so še dodali v pojasnilu. 

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FifapeticijaGianni InfantinoFootball Supporters Europe

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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