Ne Benjamin Šeško, vroč je Žan Vipotnik

Medtem ko Benjamin Šeško še išče srečo pri Manchester Unitedu, se za njegovega napadalnega partnerja v slovenski nogometni reprezentanci Žana Vipotnika kar nadaljujejo sanjski poletni dnevi pri Swanseaju. Ta je na domačem igrišču v šestnajstini finala angleškega ligaškega pokala gostil Nottingham Forest, ki je pred kratkim zamenjal trenerja (namesto Nuna Espírita Santa je prišel Ange Postecoglou), in ga po dramatični bitki premagal s 3:2.

Valižanski klub, ki tekmuje v drugem kakovostnem razredu angleškega klubskega nogometa (championship), je ob odmoru zaostajal z 0:2, v drugem polčasu v sodniškem dodatku pa je izpeljal preobrat, v katerem je imel vidno vlogo 23-letni Konjičan.

V igro je vstopil v 79. minuti pri izidu 1:2, v 93. minuti pa je izenačil s prefinjenim dotikom žoge po podaji z leve strani. Štiri minute pozneje je avstralski branilec Cameron Burgess s svojim drugim golom pokvaril večer rojaku na trenerskem stolčku dvakratnega evropskega prvaka. Vipotnik je zabil šest golov na zadnjih sedmih tekmah.