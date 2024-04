Ne gre in ne gre, Le Havre in Luka Elsner iz tekme v tekmo bliže izpadu

Francoski nogometni prvoligaš Le Havre je pod taktirko slovenskmega trenerja Luke Elsnerja izgubil eno od najpomembnejšihtekem v bitki za obstanek. V 30. kolu je gostil Metz in izgubili z 0:1.

Metz, ki je zadel v 46. minuti prek Georgesa Mikautadzeja, je prehitel Le Havre za točko in zdaj sam zaseda 15. mesto, ki klub še ohranja v prvi ligi. Le Havre pa je 16., kar pomeni, da bi igral kvalifikacije za obstanek.

Med najboljšo četverico pa se je utrdil Lille, ki je tudi z 1:0 premagal Strasbourg. Edini gol je dosegel Jonathan David, s 17 goli drugi strelec lige.

Vodilni Paris Saint-Germain je pričakovano ugnal Lyon. Končni izid je bil 4:1, kolikor je bil že po prvem polčasu. V tem so tako domači opravili večji del posla z dvema goloma Goncala Ramosa, enim Lucasa Beralda in avtogolom Nemanje Matića.

Brest in Monaco sta igrala za drugo mesto. Zasedba iz kneževine, ki za PSG zaostaja za enajst točk, je bila boljša z 2:0 po golih Denisa Zakarie in Takumija Minamina na koncu prvega in na začetku drugega polčasa. V sodniškem dodatku tekme sta bila pri Monacu izključena dva igralca, a to ni več vplivalo na razplet.