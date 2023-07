Ne kateri dres je upokojen, ampak kateri ni

V nadaljevanju preberite:

Upokojevanje dresov najboljših ali nazaslužnejših. Ali najzvestejših? Po vzoru klubov iz držav z razvitejšo tradicijo in športno zgodovino so tudi slovenski klubi začeli »upokojevati« drese. Toda pri tem imajo pogosto tudi težave, na katere niso pozorni in so v neskladju z nepisanimi pravili o tem, kdo je legenda in zakaj mu pripada največja čast.