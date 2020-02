Ne le Maribor, vsaka tekma bo derbi

Kakšen spomladanski del državnega nogometnega prvenstva? Zima se še ne poslavlja, če kateri od prvoligašev konec tedna lahko napove pomladno vremensko nežnost, pa je to CherryBox24 Tabor Sežana.



Škatlica s češnjami bi bilo najidealnejše darilo za gospe in gospodične ob nedavnem valentinovem, novi trener Taborja iz Sežane, legendarni italijanski Argentinec Mauro Camoranesi, pa ve, da na prvoligaškim igriščih ne bo romantike: »Imeli smo odlične priprave, spomladi pa nas čakajo skoraj same finalne tekme. Če bomo odigrali tako, kot znamo, bi morali izpolniti cilje.



Zadovoljen sem z ekipo in okrepitvami.« A konec tedna bodo oči, v soboto bosta v 21. kolu dvoboja Triglav - Rudar in Celje - Aluminij, v nedeljo pa Bravo - CherryBox24 Tabor Sežana in Domžale - Mura, uprte v Ljudski vrt. V soboto bo ob 20.15 večni derbi med po polovici prvenstva tretjeuvrščenim Mariborom in vodečo Olimpijo.

Drugačna pomlad

»Ne bi rekel, da smo povsem pripravljeni na nadaljevanje. Delali smo dobro, v prvenstvu pa se bo pokazalo, kje smo, že v Mariboru. Sicer pa bo do konca prvenstva za nas vsaka tekma derbi. Ne bo se odločalo z Mariborom, temveč na drugih dvobojih, prvenstvo je namreč še dolgo. Vesel bi bil, če bi dobili večni derbi, a bo, kar bo,« meni trener Olimpije Safet Hadžić.



Njegov mariborski kolega Darko Milanič pa je ocenil: »Ob koncu jesenskega dela smo bili rezultatsko slabši, kot bi morali biti proti tekmecem, ki so bili v podrejenem položaju. Na žalost smo tako v točkovnem minusu. Kar pa zadeva priprave na derbi, smo se nanj pripravljali zelo natančno. Bo pa treba do konca nabirati točke, čaka nas namreč težkih 16 krogov.



Iz izkušenj je jasno, da je spomladanski del drugačen. V njem smo vsi veliko bolj usmerjeni k nabiranju točk, tako tisti, ki se borimo za vrh, kot tisti, ki se bojujejo za obstanek.« Tako je pač, zveza Ljubljana-Maribor je večna slovenska neljubezen.

Niso obupali

Zanimiva je izjava trenerja Domžal Andreja Razdrha, ki ga očitno bodejo mnenja drugih o le šestouvrščenem ambicioznežu s stadiona ob Kamniški Bistrici: "Menim, da so nas vsi že odpisali iz boja za Evropo.



Za nas je bil cilj sicer postavljen že pred sezono, celo višje od samih evropskih tekmovanj. Ni pa prijetno, ko te na to opozarjajo iz kola v kolo. Nismo obupali, če se bomo hitro približali ekipam, ki so na mestih za evropska tekmovanja, potem je vse mogoče."