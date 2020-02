FOTO:Ne le v Ljudskem vrtu, napeto bo tudi v Ljubljani, Domžalah, Kranju, ...

Od Glihe do Wilmotsa

Pari 21. kola SNL. FOTO: Delo



Odpeljala sta ga na Dunaj

Kapetani desetih slovenskih prvoligašev optimistično pričakujejo nadaljevanje prvenstva. Toda 16. maja, ko bodo odigrali zadnje kolo te sezone, bodo najmanj trije ali štirje med njimi zanesljivo razočarani. FOTO: Jure Eržen



V Šiško prihaja prvi zvezdnik 1. SNL



Domžale: Vrnitev v igro ali konec?

Najzahtevnejše delo v drugem delu sezone čaka Velenjčane. FOTO: Delo

Natančnov letu 2019 se vrača na oder 1. slovenska nogometna liga. Težko si je zamisliti glasnejšo vrnitev kot z derbijem pod mariborsko Kalvarijo. Toda iskrilo se bo tudi drugod, zastor bodo prvi dvignili danes ob 14. uri v Kranju, kjer bo gostoval zadnjeuvrščeni Rudar.PrvaLiga Telekom s tržno vrednostjo igralskega kadrakotira na 33. mestu v Evropi, višje je liga BiH, nižje gruzinska, 1. SNL gledajo v hrbet še tri prvenstva iz nekdanje skupne države: makedonsko, kosovsko in črnogorsko. Navijači torej ne morejo pričakovati spektakla na ravni premier league, gotovo pa bodo pogosto prišli na svoj račun tudi navzoči na štadionih vKranjčani bodo že v prvem »pomladnem« kolu servirali za obstanek v ligi, če se izrazimo po teniško. Z zmago bi utopljencem ušli za 15 točk. In obratno: to je idealna priložnost Velenjčanov za tri pomembne točke. Triglav, pri katerem bo zaradi kazni trikrat sedel Luka Majcen, je okrepil Erik Gliha, odlični asistent, ki bo najbrž izvajal večino prekinitev, ter sinova slavnega Marca Wilmotsa. Rudar? Novi trener Andrej Panadić pravi, da bodo prav »knapi« odkritje drugega dela sezone. Po odhodu Rijada Kobiljara bo dobil večjo veljavo Dominik Radić.To je drugi derbi kola, ki bo zanesljivo odgovoril na več vprašanj v boju za Evropo. Prav zanimivo bo spremljati učinek Celjanov, ki so blesteli na prijateljskih tekmah v Turčiji. Aluminij ni izgubil ambicij, iz Nemčije se je vrnil Luka Štor, izgubili so mladega reprezentanta Dejana Petrovića, ki sta ga nekdanja sodelavca – trener Kidričanov Slobodan Grubor je bil nekoč pomočnik Zorana Barišića, zdaj športnega direktorja Rapida – odpeljala na Dunaj. Aluminij ne more računati na kaznovana Jakšiča in Konteka ter kaznovanega Krajnca.Štadion v Spodnji Šiški je nazadnje videl svetovnega prvaka septembra 2003, ko so na njem vadili Zinedine Zidane in drugi velemojstri, ki so za Bežigradom zmleli Slovenijo. V nedeljo prihaja na »Žaka« Mauro Camoranesi, ki je prvi zvezdnik 1. SNL. Bomo videli, kaj bo prinesel Sežancem sloviti Argentinec z italijanskim potnim listom. Pozimi je izgubil več udarnih mož, toda v seštevku je – kot pravi – zadovoljen z opravljenim, pri čemer je postavil v ospredje intenzivnost v igri. Bravo? Trije (nekdanji) člani Maribora – Matko, Kramarič in Ogrinec – bodo poživili igro Ljubljančanov, ki so krenili v drugi del sezone boljši kot lani, zatrjuje trener Dejan Grabić. Tudi ta tekma je vredna ogleda.Prvo letošnje kolo bo najbolj privlačno med vsemi, ki bodo sledila do 16. maja. Tudi ob Kamniški Bistrici bodo igrali pomembno tekmo v boju za Evropo. Dilema? Se bodo Domžale z zmago vrnile v igro za položaja 3 in 4, ali jim bo Mura z obratnim scenarijem pobegnila na 11 točk prednosti? Domači trener Andrej Razdrh je z zamikom pripeljal iz Sežane svojega aduta Predraga Sikimića, odšli pa so Ćorluka, Mujan in Rom. Mura je imela v zadnjih tednih več težav s poškodbami kot borci v mešanih borilnih veščinah UFC. Prekmurci so začasno izgubili imena, kakršna so vratar Obradović, Karamarko, Simić in Kozar, za Žigo Lacija (AEK) pa so iztržili pol milijona €. Gostujoči trener Ante Šimundža je tudi v zadnjih pripravah največ pozornosti »taktični kulturi«.