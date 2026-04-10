Ne Messi, Netflix je izbral drugega svetovnega prvaka

Vratar angleškega nogometnega prvoligaša Aston Villa in argentinske reprezentance Emiliano »Dibu« Martínez bo dobil lasten animirani film na Netflixu z naslovom Deček, ki ustavlja čas (El pibe que ataja el tiempo). Pretočni velikan je napovedal dokumentarno-animirani celovečerec o enem najbolj karizmatičnih vratarjev.

Film pooseblja vratarjev vzpon – od skromnih začetkov v Mar del Plati do ključne vloge pri naslovu svetovnih prvakov v Katarju. Zgodba bo prepletala arhivske posnetke, intervjuje s soigralci in družino ter ilustracije priznanega argentinskega umetnika Liniersa. Posebnost filma bo fantastični del: deček, ki odkrije moč ustavljanja časa, kar simbolizira Martínezove bravurozne obrambe, s katerimi je Argentini pomagal do lovorik na južnoameriškem prvenstvu in svetovnem v Katarju.