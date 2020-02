Bravo je edinstven klub v Sloveniji

Ljubljana



- V prihodnjih dnevih bo, pravnik in odvetnik, praznoval drugo obletnico na čelu NK Bravo. V tem obdobju je najmlajši slovenski prvoligaš napredoval iz 2. SNL v 1. SNL ter se na slovenskem klubskem zemljevidu utrdil kot eden od najstabilnejših in s prepoznavno filozofijo. Toda razpet je med tekmovalnostjo in svojim osnovnim poslanstvom, vzgojo nogometašev.V klub in na ta položaj sem prišel zato, da s svojim znanjem in izkušnjami pripomorem pri njegovem razvoju in ne da kaj spreminjam. S častnim predsednikom se dopolnjujeva, o vseh stvareh se pogovoriva in odločitve so skupne. Bravo sicer deluje preko kolegija sistema, v katerem so direktorica povezane pravne osebe, športni direktor, sekretar in oba predsednika. To je peterica, ki obravnava vse pomembne strateške teme, pri čemer se Darko in jaz namenoma drživa ob strani pri športno-strokovnih vprašanjih. Ne posegava v suverenost strokovnega sveta, ki ga sestavljajo trenerji in sprejemajo odločitve.Ko začne politika odstopati od začrtane strategije. Na primer, ko imamo v moštvu preveč starejših igralcev, takrat posredujeva.Jesenska podoba je bila popolnoma zavestna odločitev, saj smo vedeli, da bomo ob vstopu v prvo ligo potrebovali vsaj pol leta privajanja. Kar je pomenilo, da bomo igralski kader dopolnjevali tudi v nasprotju z našo strategijo. Zato, da smo vzpostavili neko ravnotežje in da smo dokazali, da lahko igramo v prvi ligi. Mislim, da smo to dosegli, z marsikaterim tekmecem smo bili enakovredni, a nismo odnesli dovolj točk, tudi nismo daleč od sedmega mesta. Zdaj je prišel trenutek, ko bomo znova začeli izpostavljati našo filozofijo. V drugi del sezone gremo pomlajeni in z nižjo povprečno starostjo, kot je bila v prvem delu prvenstva.Naj poudarim, nismo obremenjeni z obstankom. Da, pomemben je zato, da nam omogoča infrastrukturo za maksimalen razvoj naše nogometne šole in igralcev. Prioriteta sta torej šola in razvoj igralcev, a je res, da nam to lažje omogoča prva liga. To pa ne pomeni, da bomo zaradi tega na glavo obrnili našo filozofijo. Če bom izpadli v 2. SNL, bomo peljali naprej našo zgodbo. Morda se bomo v 1. SNL vrnili že naslednjo sezono, čez dve ali tri. Na vsak način pa bomo naredili vse, da bomo ostali med najboljšimi.Ne, nikakor. Naš cilj ni prevzeti ali nadomestiti Olimpijino vlogo v mestu. Mi se z njo bolj kot ne dopolnjujemo. Nam obstoj Maribora in Olimpije res zelo ustreza in ne rabimo nikogar nadomeščati, ker imamo lastno pot, ki je edinstvena v slovenskem prostoru. So tudi podobni klubi, med njimi seveda ni Olimpije. Iz tega vidika vidim prednost v soobstoju, in ne v prevzemanju njene vloge. Bravo je osredotočen na vzgojo in razvoj igralcev. Kam nas bo ta zgodba v prihodnosti pripeljala, koliko mladih in kakovostnih igralcev je mogoče ustvariti, da bi z njimi lahko dosegli višje uvrstitve v prvi ligi, bomo še videli. Olimpija ima povsem drugo pot, drugačen koncept, navijače. Mi smo družinam prijazen klub.Vzdrževanje slovenskega nogometa in klubov je nekaj posebnega. Mi delujemo v okolju, v katerem tako rekoč ni omembe vrednih prihodkov, ki so v tujini največji, kot je prodaja televizijskih pravic in marketinške dejavnosti. Bolj ali manj smo odvisni od pokroviteljev, ki pa jih je v Sloveniji vse manj, ker je vse manj slovenskih lastnikov in jih podpiranje slovenskega športa ne zanima. Ena od možnosti za zaslužek je, da tekmuješ v evropskih pokalih, ampak to pomeni, da moraš biti med tremi najboljšimi v prvenstvu, kar je za naš klub tudi težko dosegljiv cilj. Ostane nam samo še prodaja igralcev. V prihodnosti si želimo doseči to raven, ko bomo s prodajo igralcev blizu samozadostnosti. Trenutno je naša realnost takšna, da smo odvisni od lastnih sredstev, ki jih zagotavlja Darko Klarič preko svojih podjetij. Drugih pokroviteljev je malo, razen Mestne občine Ljubljana, ki nam pomaga preko svoje infrastrukture.