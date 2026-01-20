  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Ne Šeško, na Otoku najbolje zabija Žan Vipotnik

    Nekdanji član Maribora se v dresu Swanseaja letos znajde odlično. S trinajstimi zadetki je najboljši strelec druge angleške lige. Zanj se zanimajo večji klubi.
    Žan Vipotnik je letos v neverjetni formi, pri navijačih Swanseaja je izjemno priljubljen. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Žan Vipotnik je letos v neverjetni formi, pri navijačih Swanseaja je izjemno priljubljen. FOTO: Justin Tallis/AFP
    M. Ru.
    20. 1. 2026 | 23:11
    Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik je navdušil na tekmi 28. kroga angleškega championshipa, ki jo je Swansea proti Blackburnu dobil s 3:1. Triindvajsetletnik je sprva svoje moštvo v vodstvo popeljal v 21. minuti, ko je z nekaj sreče dobil odbito žogo le nekaj metrov pred vrati tekmeca in silovito zaključil, nato pa je bil v 63. minuti natančen še z glavo. 

    Poraz obeh lanskih finalistov, Arsenal zmagovito melje naprej

    Nogometaši Blackburna so resda zadeli dvakrat, a ena žoga je končala v lastni mreži. Sprva je v 35. minuti izenačil Mathias Jorgensen, tik po začetku drugega polčasa pa je avtogol nesrečno dal Connor O'Riordan. Swansea je zdaj na lestvici druge angleške lige petnajsti, a jih do šestega mesta loči le sedem točk. Blackburn je v veliko hujših težavah, saj je le eno mesto nad cono izpada. 

    Vipotnik je v championshipu letos zadel že trinajstkrat in je zdaj sam na vrhu lestvice najboljših strelcev. Z izjemno strelsko formo bo brez dvoma pritegnil pozornost nekaterih favoriziranih moštev, Swansea pa ga bo težko zadržal v svojih vrstah. Pred novim letom naj bi se za nekdanjega igralca Maribora zanimal celo premierligaški West Ham, ki pa zavoljo slabih predstav ne bi bil ravno dobra destinacija za 23-letnika. 

    Z veliko prednostjo na lestvici druge angleške lige sicer vodi Coventry, ki bo prihodnje leto očitno igral med elito. Enako se nasmiha Ipswichu, a bitka za drugo mesto bo še zelo srdita. Nik Prelec zaradi poškodbe ni igral za Oxford United, se pa bo poleti Bristolu pridružil še en slovenski reprezentant Tomi Horvat. 

    Žan VipotnikMariborAnglijaSwanseaToni HorvatNik Prelec

