Ne Šeško, na Otoku najbolje zabija Žan Vipotnik

Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik je navdušil na tekmi 28. kroga angleškega championshipa, ki jo je Swansea proti Blackburnu dobil s 3:1. Triindvajsetletnik je sprva svoje moštvo v vodstvo popeljal v 21. minuti, ko je z nekaj sreče dobil odbito žogo le nekaj metrov pred vrati tekmeca in silovito zaključil, nato pa je bil v 63. minuti natančen še z glavo.

Nogometaši Blackburna so resda zadeli dvakrat, a ena žoga je končala v lastni mreži. Sprva je v 35. minuti izenačil Mathias Jorgensen, tik po začetku drugega polčasa pa je avtogol nesrečno dal Connor O'Riordan. Swansea je zdaj na lestvici druge angleške lige petnajsti, a jih do šestega mesta loči le sedem točk. Blackburn je v veliko hujših težavah, saj je le eno mesto nad cono izpada.

Vipotnik je v championshipu letos zadel že trinajstkrat in je zdaj sam na vrhu lestvice najboljših strelcev. Z izjemno strelsko formo bo brez dvoma pritegnil pozornost nekaterih favoriziranih moštev, Swansea pa ga bo težko zadržal v svojih vrstah. Pred novim letom naj bi se za nekdanjega igralca Maribora zanimal celo premierligaški West Ham, ki pa zavoljo slabih predstav ne bi bil ravno dobra destinacija za 23-letnika.

Z veliko prednostjo na lestvici druge angleške lige sicer vodi Coventry, ki bo prihodnje leto očitno igral med elito. Enako se nasmiha Ipswichu, a bitka za drugo mesto bo še zelo srdita. Nik Prelec zaradi poškodbe ni igral za Oxford United, se pa bo poleti Bristolu pridružil še en slovenski reprezentant Tomi Horvat.