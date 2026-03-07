Ne Šeško, trenutno najbolje zabijata Šporar in Vipotnik

Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik je ob zmagi Swanseaja z 2:0 nad Stoke Cityjem prispeval še svoj 17. zadetek v letošnji sezoni druge angleške nogometne lige. S tem je 23-letnemu Štajercu uradna vrednost na portalu Transfermarkt narasla na 15 milijonov evrov, zanj pa se še vedno zanimajo številni sloviti klubi širom Evrope.

S tem ostaja najboljši strelec championshipa, a zdaj je tik za njim napadalec vodilnega Coventry Cityja Haji Wright. A veliko večji dosežek je, če je na lestvici najboljših strelcev nogometaš iz kluba, ki je na lestvici šele na trinajstem mestu. Še vedno sicer niso opustili upov na izločilne boje za preboj v premier ligo, a do tam jih loči osem točk in sedem mest.

Na Slovaškem je v tamkajšnji prvi ligi odličen Andraž Šporar. Že na drugi zaporedni tekmi je v devetdesetih minutah dosegel dva zadetka in asistenco – minuli teden je postal junak največjega derbija s trnavskim Spartakom, tokrat pa je blestel še proti Michalovicam. Že v četrti minuti je za vodstvo 1:0 prispeval asistenco klubskemu kolegu Tigranu Barseghyanu, ki se mu je v 75. minuti oddolžil s podajo ob njegovem zadetku. Natančen je bil še v 45. minuti, ko je zadel z bele točke.

Slovenski nogometaši torej izvrstno igrajo tudi v tujih ligah. Benjamin Šeško bo naslednjič na delu prihodnjo nedeljo, saj je ta konec tedna namenjen dvobojem v pokalnem tekmovanju. Vipotnika že v torek čaka ligaški obračun s Portsmouthom.