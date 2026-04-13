Ne trenerji ali menedžerji, Messijeva pot je izključno sad talenta in truda

Nekdanji bolgarski nogometni zvezdnik Hristo Stojčkov je znan kot eden od največjih zagovornikov Lionela Messija, česar nikoli ni skrival. Argentinskega virtuoza je v pogovoru za oddajo Collapse zaščitil pred »oportunisti«, kot se je izrazil o ljudeh, ki se želijo okoristiti z Messijevo slavo.

»Obstajajo ljudje, ki pravijo: 'Poznam Messija,' 'Zaradi mene igra nogomet' ... Prekleto! Če otrok nima naravnega daru in pravega duha, kaj za vraga ste vi naredili zanj?« je bil neposreden 60-letni Bolgar. Prepričan je, da je Messijeva pot izključno plod talenta in truda, ne pa zasluga trenerjev ali menedžerjev.

Lionel Messi je Barcelono leta 2021 zapustil v solzah. FOTO: Albert Gea/Reuters

Stojčkov, ki je Messija spoznal že ob njegovem prihodu v La Masio, je zatrdil, da Argentinec ostaja vzor ponižnosti: »Vsakič, ko sem z njim, lahko o njem povem le najboljše. Ostal je ponižen in se kljub vsem osvojenim lovorikam in svetovni slavi ni spremenil,« je zaključila legenda Barcelone, ki je navduševala v prvi polovici devetdesetih let pod taktirko slovitega Johana Cruyjffa. Stojčkov je leta 1994 osvojil tudi prestižno zlato žogo.