Ne vem, zakaj govorijo o tem, da živim s prijateljem, se čudi odlični strelec. Najboljši strelec letošnjega evropskega prvenstva v nogometu do 21 let Nemec Nick Woltemade je poleti za 85 milijonov evrov prestopil k Newcastlu. Na severu Anglije se počuti odlično, saj je 198 cm visoki napadalec doslej zabil že osem golov in se je takoj priljubil navijačem. Pred večerno tekmo 6. kola lige prvakov v Leverkusnu pa se je soočil še z nenavadnim vprašanjem enega od novinarjev. Zanimalo ga je, kako se privaja na življenje na Tynesideu, kjer živi v stanovanju s svojim najboljšim prijateljem iz domače države. Woltemade se je najprej zasmejal, nato pa zelo sramežljivo odgovoril na vprašanje o svojem ljubezenskem življenju na Tynesideu.

»Ne vem, zakaj vsi govorijo o tem,« je vrnil vprašanje. »Mislim, da je normalno, ko prideš v novo državo. Seveda sem sam, zato sem vprašal svojega najboljšega prijatelja: 'Ali želiš iti z mano v Newcastle?' Ne vem, kako se reče v angleščini, ko živiš z najboljšim prijateljem,« je pojasnil in z nasmehom odgovoril na vprašanje, ali je že srečal koga posebnega: »Ne, imam veliko tekem, zato še nisem srečal nikogar.«