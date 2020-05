Ne verjamem, da bo Olimpija zapravila prednosti

Ljubljana

Koper je edini prvoligaš, ki se pripravlja za naslednjo sezono.

Miran Srebrnič ne verjame, da bo Olimpija zapravila prednost.

Za 1. SNL brez korenitejših sprememb v zasedbi.

Drugi bodo brez počitka

Koprčani so v minuli sezoni v pokalnem tekmovanju izločili Maribor, v četrtfinalu pa jih je po hudem boju izločil Aluminij. FOTO: Tadej Regent/Delo



Izkušnje iz nižjih lig so koristne

400

tekem je Miran Srebrnič igral za Gorico v 1. SNL

- Deset slovenskih nogometnih prvoligašev se pripravlja za nadaljevanje sezone, enajsti, Koper, je že na prvem štartnem položaju za naslednjo sezono. Ob enem od petih klubov z naslovi prvakov v samostojni Sloveniji bo med povratniki v 1. SNL tudi trener, ki ima že visoko postavljeno letvico: Koper se mora vrniti v slovenski vrh.Tudi če si 50-letni Bric letvice ni postavil tako visoko, ne more uiti zahtevam ambicioznega predsednika. A tudi posebnostim okolja, ki ne priznava drugega kot boja za vrh.»Jasno mi je, v kakšnem okolju delujem. Predsednik ne skriva ambicij, jaz sem bolj previden, ampak to je povsem normalen položaj. S prihodom v Koper sem se zavestno postavil v položaj, ko si ne morem privoščiti ustvarjanja brez tekmovalnih pritiskov. Sprejel sem izziv z zavedanjem, da je Koper lahko samo v slovenskem vrhu, vse drugo je neuspeh,« ima 50-letni Srebrnič povsem razčiščene stvari, kaj je njegovo poslanstvo na Obali.Koper nima več nikakršnih tekmovalnih izzivov v sezoni, ki se bo šele nadaljevala. Nemara je zaradi tega celo v boljšem položaju kot bodoči tekmeci. »Res ima Koper boljše izhodišče. Naš proces in tajming treningov se ne bo veliko spreminjal, drugi bodo iz ene v drugo sezono šli brez počitka. Tudi zdaj niso v najboljšem položaju za pripravo moštva, medtem ko moramo mi paziti, da ne bi preveč počivali. Zato ohranjamo ritem treninga in čakamo na potrditev datuma začetka nove sezone. Ko bomo vedeli, bomo šli na odmor. Načrtujem šest tednov priprav,« je s poribližno 300 prvoligaškimi tekmami na trenerski klopi povedal eden najbolj izkušenih trenerjev v Sloveniji, ki se je za trenutek prelevil v kožo kolegov in napovedovalcev razpleta v 1. SNL.»Prvenstvena prekinitev in vrnitev sta poseben izziv za trenerje. Najti morajo formulo, kako hitro ujeti formo, telesno moč in svežino. Ne na treningu, pač pa na tekmi, ki bo merilo tega, kaj so trenerji ustvarjali ali načrtovali. Toda ključni bodo vendarle igralci. Mislim, da na uspešnost v tako kratkem obdobju najbolj vpliva igralčeva motivacija. Bolj ko bodo motivirani, boljši bodo rezultati,« izpostavlja Srebrnič, ki o razpletu v vrhu meni takole: »Olimpiji pet točk prednosti pred Celjem in Aluminijem zadostuje, sedem pred Mariborom tudi ni malo. Ne verjamem, da bi lahko zapravila prednost in mislim, da bo na koncu prvak.«Koper si je pred desetimi leti priigral šampionsko zvezdico, v novo desetletje pa vstopa z moštvom, ki še ni selekcionirano.»Bistveno se ne bo spreminjalo, naše vodilo bo, da se je treba čim hitreje navaditi na hitrejši ritem. To pomeni, da bomo v skladu z njim iskali okrepitve. Vsi si želimo, da bi imelo moštvo koprski pridih, da bi ujeli kakšnega od vidnih igralcev, ki so pred leti odšli in bi jih zdaj vrnili,« je razkril trener, ki je naredil koral nazaj, da bi v svoji trenerski karieri naredil dva naprej.»Ko sem izgubil delo pri Gorici, sem šel na 'borzo'. Ko si enkrat na trgu, poskušaš iskati priložnosti. Imel sem prvoligaške ponudbe, ampak koprska me je prepričala, ker me je želel predsednik. Šel sem v tretjo ligo in z nevarnostjo, da se lahko opečem, saj ti nihče ti ne zagotavlja zmag. Preživel sem in ni bilo tako lahko, kot se zdi, a je bila neprecenljiva izkušnja, ki vsakemu trenerju lahko samo koristi na njegovi razvojni poti. Tudi meni je, četudi imam skoraj tristo prvoligaških tekem na trenerskem stolčku,« je bil, kot vselej, umirjen legendarni as goriškega kluba, ki zdaj morda piše tudi poglavje o novem koprskem čudežu.