Ne zanima jih kult osebnosti

Nekdanji nemški nogometni reprezentant Sandro Wagner po športni plati ne preživlja ravno lepih dnevov. Ta upokojeni napadalec, star 37 let, je nekoč zabijal gole za Hoffenheim in tudi Bayern, po koncu poti na igrišču se je uveljavil kot strokovni komentator ob prenosih nogometnih tekem, na trenerski klopi pa se mu je v tej sezoni prvič ponudila priložnost za vodenje kluba v cenjeni bundesligi.

Toda v Augsburgu mu nikakor ne gre po načrtih in četudi je na petkov večer doživel tesen poraz (0:1) z realno močnejšim Dortmundom, mu privrženci bavarskega kluba kažejo izhodna vrata. Ne gre jim v račun, da je njihovo moštvo navzlic napovedanim visokim ciljem z omenjenim trenerjem v 11 nastopih tekmovalnega značaja doživelo 7 porazov.

Tako je bilo že med tekmo zaslediti jasna sporočila na transparentih o tem, kaj si občinstvo misli o trenerju – »Nihče ni večji od kluba«, »Veliko besed, ničesar storjenega – kako dolgo boste še čakali?«, »Kult osebnosti in marketinška zabloda – to niso naše vrednote«. Kako bodo ravnali pri klubu, še ni znano, v tej nemški nogometni soboti pa je vsaj do začetka derbija, ob 18.30, med Bayernom in Leverkusnom v središču pozornosti prav dogajanje v mestu, ki ga športna Slovenija predvsem pozna kot redno prizorišče tekem v kajakaštvu na divjih vodah.