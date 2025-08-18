  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Neapeljčani v obrambo naslova brez prvega strelca

    Italijanski nogometni prvaki bodo v soboto novo sezone začeli pri Sassuolu brez poškodovanega napadalca. Romelu Lukaku si je poškodoval stegensko mišico.
    Romelu Lukaku (v sredini) sezone še ni začel, a je že poškodovan. FOTO: Ciro De Luca/Reuters
    Romelu Lukaku (v sredini) sezone še ni začel, a je že poškodovan. FOTO: Ciro De Luca/Reuters
    Š. R., STA
    18. 8. 2025 | 14:30
    1:44
    Italijanski nogometni prvak Napoli, ki bo v soboto igral tekmo 1. kroga nove sezone v gosteh pri Sassuolu, je na četrtkovem pripravljalnem obračunu proti Olympiakosu doživel hud udarec. Kot so sporočili iz kluba, si je stegensko mišico resneje poškodoval napadalec Romelu Lukaku. Dolžine okrevanja v klubu niso razkrili.

    Poškodba Lukakuja, ki je v prejšnji sezoni za klub z juga Italije dosegel 14 ligaških golov, bržčas pomeni, da bo vodstvo kluba iskalo novo napadalno okrepitev.

    Napoli je poleti napad že okrepil z Lorenzom Lucco, italijanski časnik Corriere dello Sport pa je navrgel nekaj potencialnih kandidatov za še eno mesto v Napolijevem napadu, in sicer Joshuo Zirkzeeja iz Manchester Uniteda, Jean-Philipa Mateto in Crystal Palacea, Artema Dovbika iz Rome in Nikolo Krstovića iz Lecceja.

    Neapeljčani, ki so poleti kar precej denarja dobili s prodajo Victorja Osimhena Galatasarayu (75 milijonov evrov) in Giacoma Raspadorija madridskemu Atleticu (22 milijonov) sicer pred novo sezono veljajo za glavnega favorita za ubranitev naslova. Šampionski zasedbi so med drugim dodali še izkušenega Kevina de Bruyneja, Noo Langa, Sama Beukemo in vratarja Vanjo Milinković-Savića.

    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva

    Neapelj gori, Conte izziva predsednika; Inter rešuje sezono v Münchnu

    Napoli je četrtič italijanski prvak, Antonio Conte petič. PSG v finale lige prvakov s pokalno lovoriko. Stuttgart v evropsko ligo, Sunderland v premier league.
    Peter Zalokar 25. 5. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga narodov

    Toča golov, le Nemci napredovali po rednem delu, Hrvati razočarani

    Francija po 11-metrovkah premagala Hrvaško in napredovala v polfinale lige narodov. Tudi Španija se je izvlekla po kazenskih strelih, Portugalska v podaljšku.
    24. 3. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Dieta za dobro formo

    Škotovo južnjaško sladko življenje: po vsakem treningu dobi jedilnik

    Scott McTominay se pod taktirko Napolijevega trenerja Antonia Conteja privaja na nov način življenja in treninge. Posebna pozornost je namenjena prehranjevanju.
    26. 9. 2024 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Romelu Lukaku

    Namesto za Romo odslej za Napoli, zaslužil pa bo Chelsea

    Belgijski nogometaš Romelu Lukaku bo zamenjal klub, iz Rima se bo preselil v Neapelj.
    28. 8. 2024 | 18:25
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrite Putinove zahteve, Trump v tujini označen za šibkega voditelja

    Pogoj za tristransko srečanje s Putinom in Zelenskim naj bi bil uspeh jutrišnjih pogovorov v Beli hiši.
    Boris Čibej 17. 8. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogled na premirje s kitajskega zornega kota

    Kitajski predsednik Xi Jinping se je že dolgo pripravljal na vražji sporazum med Trumpom in Putinom.
    Zorana Baković 17. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Serie ANapoliRomelu Lukakupoškodba

    Novice  |  Slovenija
    Potresna ogroženost

    V Sloveniji je vsako leto okoli 2000 potresov. Koliko jih čutimo?

    Strokovnjak dr. Gregor Rajh pojasnjuje, kako pogosto se tresejo tla pod našimi nogami, katera območja so najbolj ogrožena in kaj nas uči zgodovina.
    Žan Urbanija 18. 8. 2025 | 16:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Novi Sad

    Srbska premierka izjavila, da je bila tragedija v Novem Sadu načrtovana

    Po šokantnih trditvah Ane Brnabić o sabotaži v Novem Sadu ji pravniki očitajo kaznivo dejanje povzročanja panike, za kar je zagrožena večletna zaporna kazen.
    18. 8. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več

