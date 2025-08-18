Neapeljčani v obrambo naslova brez prvega strelca

Italijanski nogometni prvak Napoli, ki bo v soboto igral tekmo 1. kroga nove sezone v gosteh pri Sassuolu, je na četrtkovem pripravljalnem obračunu proti Olympiakosu doživel hud udarec. Kot so sporočili iz kluba, si je stegensko mišico resneje poškodoval napadalec Romelu Lukaku. Dolžine okrevanja v klubu niso razkrili.

Poškodba Lukakuja, ki je v prejšnji sezoni za klub z juga Italije dosegel 14 ligaških golov, bržčas pomeni, da bo vodstvo kluba iskalo novo napadalno okrepitev.

Napoli je poleti napad že okrepil z Lorenzom Lucco, italijanski časnik Corriere dello Sport pa je navrgel nekaj potencialnih kandidatov za še eno mesto v Napolijevem napadu, in sicer Joshuo Zirkzeeja iz Manchester Uniteda, Jean-Philipa Mateto in Crystal Palacea, Artema Dovbika iz Rome in Nikolo Krstovića iz Lecceja.

Neapeljčani, ki so poleti kar precej denarja dobili s prodajo Victorja Osimhena Galatasarayu (75 milijonov evrov) in Giacoma Raspadorija madridskemu Atleticu (22 milijonov) sicer pred novo sezono veljajo za glavnega favorita za ubranitev naslova. Šampionski zasedbi so med drugim dodali še izkušenega Kevina de Bruyneja, Noo Langa, Sama Beukemo in vratarja Vanjo Milinković-Savića.