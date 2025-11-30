Neapeljčani v Rimu ujeli Milančane

Nogometaši milanskega Interja so v 13. krogu italijanskega prvenstva v gosteh z 2:0 premagali Piso in se pri vrhu prvenstvene lestvice vodilnemu mestnemu tekmecu Milanu znova približali na točko zaostanka. Enako število točk kot Milan ima tudi drugi Napoli, ki je danes z 1:0 premagal Romo.

Inter se je pobral proti porazu proti mestnemu tekmecu Milanu v prejšnjem krogu. Za nerazzurre je oba zadetka v drugem polčasu na gostovanju v Pisi dosegel Argentinec Lautaro Martinez (68. in 83. minuta).

Neapeljčani pa so v italijanski prestolnici minimalno premagali Romo, edini strelec je bil David Neres v 36. minuti. Napoli se je s tem pri 28 točkah izenačil na vrhu z Milanom, medtem ko imata Inter in Roma točko manj. Bologna, slednja s tekmo manj, in Como sledita s po 24 točkami, Juventus na sedmem mestu je pri 23.

Fiorentina po 13 tekmah še vedno ostaja brez zmage in je s šestimi točkami pri dnu lestvice izenačena z Verono, ki je prav tako še brez zmage. Za ekipo iz Bergama sta danes zadela Odilon Kossounou (41.) in Ademola Lookman (51.).

V soboto sta se pomerila Parma Tjaša Begića in Udinese Sandija Lovrića. Slovenca znova nista dobila priložnosti za igro, se je pa zmage z 2:0 veselila gostujoča zasedba iz Vidma.