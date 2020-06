FOTO:Nedelja za sladokusce: prvi proti drugemu

Ljubljana

Mario Jurčević in Stefan Savić sta bila ključna režiserja zmagovalne Olimpijine akcije v Domžalah. FOTO: Leon Vidic



Skender je izzval srečo

Novi trener Olimpije Dino Skender je našel asa v rokavu. FOTO: Rok Kutin/Freedom Elements



Po prvi zmagi še prvi poraz

Aluminijev strokovni štab s trenerjem Slobodanom Gruborjem lažje diha po visoki zmagi v Kranju. FOTO: Jure Banfi



Aluminij oživel upe o Evropi

Strelec: 0:1 – Kadrić (Jurčević, 90); streli: 5:18; na vrata: 1:5; posest žoge v %: 44:56; koti: 2:6; prekrški: 16:23; menjave: Pišek-Jakupović (55, 5,5), Svetlin-Mavretić (71, 5,5), Podlogar-Vuk (71, 5,5); Čekiči-Bezjak (46, 6), Ostrc-Elšnik (72, 6), Menalo-Kadrić (89, 7), Vukušić-Kamy (90, –); rumeni kartoni: Sikimić (8), Vujadinović (13, 90), Žinič (16), Vuklišević (18), Husmani (48), Košir (51); Bagnack (50), Kadrić (90); rdeči karton: Vujadinović (90, 2RK).



Maribor : Rudar 3:0 (1:0)



Ljudski vrt, sodnik Asmir Sagrković (Vrhnika).

Strelci: 1:0 – Bajde (Tavares, 14), 2:0 – Tavares (51), 3:0 – Santos (Vrhovec, 77); Maribor: Handanović, Milec, Peričić, Mitrović (od 32. Koblar), Kolmanič, Dervišević, Cretu (od 66. Vrhovec), Pihler (od 66. Kotnik), Požeg Vancaš (od 46. Felipe Santos), Bajde, Tavares (od 66. Zahović); Rudar: Radan, Pušaver, Pavlović, Vošnjak, Krefl, Trifković, Črnčič (od 78. Jovan), Jovanović (od 63. Kitek), Lelić, Kuzmanović (od 46. Koprivnik), Radić (od 78. Panadić); streli: 15:8; na vrata: 6:3; posest žoge v %: 51:49; koti: 11:9; prekrški: 9:9;



Celje : CB24 Tabor 1:1 (0:0)



Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodnik Dejan Balažič (Ljubljana).

Strelca: 0:1 – Krivičić (Bongongui, 52), 1:1 – Kerin (Vizinger, 70); Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Stojinović (od 75. Štravs), Kadušić (od 65. Brecl), Plantak (od 65. Pungaršek), Zaletel, Lotrič, Kerin, Božić, Vizinger; CB24 Tabor: Šugić, Ristić, Azinović, Nemanič, Grobry Doukoure, Krivičić (od 76. Sever), Mihaljević, Kouao, Bongongui (od 83. Laukžemis), M. Babić (od 46. Zebić), Stančič (od 68. Stevanović); streli: 7:8; na vrata: 3:2; posest žoge v %: 42:58; koti: 7:5; prekrški: 18:19.



Triglav : Aluminij 1:4 (0:1)



Športni center, gledalcev 300, sodnik Matej Jug (Tolmin).

Strelci: 0:1 – Flakus Bosilj (Čermak, 19), 0:2 – Živković (47), 1:2 Gajić (52, 11-m), 1:3 – Živković (Flakus Bosilj, 64), 1:4 – Živković (Matjašič, 78); Triglav: Arko, Milanović, Kumer (od 13. Šalja), Arh Česen, Mertelj (od 68. Ahmetaj), Udovič (od 46. Janković), Rogelj, Mlakar, M. Wilmots (od 46. Gajić), Bečiri (od 68. Majcen), Čerimagić; Aluminij: Janžekovič, Ploj, Petek, Horvat (od 75. Grajfoner), Čermak, Vrbanec (od 88. Pečnik), Muminović, Klepač (od 80. Štor), Šaka, Flakus Bosilj (od 75. Matjašič), Živković; streli: 6:9; na vrata: 3:7; posest žoge v %: 55:45; koti: 9:5; prekrški: 20:18.



Bravo : Mura 1:0 (0:0)



Štadion ŽAK, gledalcev 370, sodnik Nejc Kajtazović (Kranj).

Strelec: 1:0 – A. Matko (57); Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, M. Matko (od 89. Kirm), Agboyi, Ogrinec, A. Matko (od 90. Abdurahimi), Kramarič, Nukić, Baturina (od 84. Kancilija); Mura: Obradović, Šturm (od 84. Gorenc), Maruško, Karamarko, Kous (od 70. Šušnjara), Horvat, Kouter, Bobičanec, Mandić (od 58. Karničnik), Cipot, Žižek (od 70. Maroša); streli: 7:12; na vrata: 5:2; posest žoge v %: 48:52; koti: 2:9; prekšrki: 10:16.



Vrstni red strelcev: 18 – Ante Vukušić (Olimpija), Dario Vizinger (Celje), 14 – Mitja Lotrič (Celje); podajalci: 10 – Dario Vizinger, Mitja Lotrič, 8 – Požeg Vancaš, Vrbanec.



Vrstni red: Olimpija 56, Maribor 55, Celje 52, Aluminij 48, Mura 47, Bravo 40, Tabor 33, Domžale 30, Triglav 28, Rudar 10.



Pari 30. kola: Rudar – Triglav (26. t. m.), CB24 Tabor – Bravo, Aluminij – Celje (oba 27. t. m.), Mura – Domžale, Olimpija – Maribor (oba 28. t. m.).

- Po vseh peripetijah in travmah je Olimpija v 29. kolu 1. SNL dočakala tudi najsvetlejši in najsrečnejši trenutek v pokoronskem nadaljevanju nogometnega prvenstva. Novi Olimpijin trenerje v 89. minuti namestov igro poslalin po šahovsko povlekel matno potezo. Mladi Velenjčan je v 90. minuti po podajiz leve strani na prvi vratnici s treh metrov porinil žogo v mrežo za minimalno zmago: v nedeljski veliki derbi 30. kola v Stožicah bo šla Olimpija z vrha lestvice in točko prednosti pred Mariborom, ki je pričakovano premagal Rudar.Olimpija je bila do 80. minute bojevita, nato tudi odločnejša in predvsem pogumnejša, za kar je bila nagrajena z golom, ki bi jo lahko povsem spreobrnil.»Bili smo v zelo težkem položaju in v psihološki blokadi. Zato smo pred tekmo delali izključno na tem, da poskušamo Olimpijo vrniti tja, kamor sodi,« je bil ob predsednikubržkone najsrečnejši mož ob Kamniški Bistrici trener Skender.Osiječan je že ob svoji prvi tekmi hodil po robu, visel, ob črti vseskozi dirigiral moštvu, izgubljal živce, ker je prvi strelecznova zapravljal preveč, a se je vendarle izvlekel. Predvsem se ni veliko zmotil. Prav nič ni popravljal za, na koncu pa tudi izbral, kar je sodilo v opis trenerjevega dela: poskušal je izzvati srečo z menjavo, ki ni mogla prinesti nič slabega, lahko pa bi prinesla zmago. In jo tudi je.Kadrić morda pri Hadžiću ne bi dočakal teh nekaj čudežnih sekund, a tudi Olimpija morda ne bi trepetala do zadnjega sodnikovega žvižga. Skenderju ni bilo lahko, ob odmoru je zaradi številnih udarcev na trenutke pregrobih Domžalčanov zaradi že prej načetega gležnja ostal v slačilnici prvih 45 minut tekaško razpoloženi. Tudi z menjavo 36-letni Slavonec ni odkrival tople vode. V igro je poslal»Dosegli smo, kar smo želeli. Ubranili smo prvo mesto, a hkrati pokazali, da so bili slabši rezultati zgolj posledica nekoliko slabšega obdobja,« je povedal Skender, ki se mu predsednik Mandarić lahko zahvali, da je ušel odločnejšim protestom nad njegovo menjavo trenerja najbolj ogorčenih pripadnikov iz navijaške skupine Green Dragons. Ti so proti koncu tekme z baklami zasuli del igrišča pred domačimi vrati, čeprav so bili zunaj štadiona.Domžalčani so bili kot že nekajkrat v tej sezoni veliki osmoljenci. Trener Dejan Đuranović se je opredelil za pragmatičnost in ne za lovljenje gola za vsako ceno. Točko so si morda celo zaslužili, toda ...»Morda nam je zmanjkalo zbranosti in tudi moči,« je povedal o nesrečnem zaključku 52-letni Đuranović, ki je po prvi zmagi v Velenju tudi prvič izgubil.»Neprijetno je, ko izgubiš v zadnjih izdihljajih. Tekma je minila brez velikih priložnosti, po mojem smo igrali dobro. Oboji smo čakali na priložnost ali napake. Kakorkoli že, fantom lahko le čestitam za srčen pristop,« je bila zaključna misel domžalskega trenerja. Olimpija je v Domžalah zmagala že četrtič zapored, Domžalćani pa so zadnjo točko osvojili 27. maja leta 2018 (1:1).Ne le za prvaka, tudi za tretje oziroma četrto mesto, ki bi lahko še peljalo v 1. kolo kvalifikacij za evropsko ligo, se je boj pošteno zaostril. Aluminij se je s prepričljivo zmago v Kranju vrnil v evropsko območje, zabil pol toliko golov kot na zadnjem gostovanju Kranjčanov v Kidričevem, ko je Gorenjcem nasul osem golov. Tri je dosegelFiniš sezone, še osem kol, nakazuje srhljivko. Vse drugo kot zmaga Mure v sredinem finalu pokalnega tekmovanja bi bil čudež. To bi pomenilo, da bo v kvalifikacije za evropsko ligo vodilo še drugo in tretje mesto. Aluminij je trenutno četrti s štirimi točkami zaostanka za Celjani, za katere je bil očitno vrhunec sezone dvoboj z Olimpijo v Stožicah. Bravo je tako rekoč že ušel dodatnim kvalifikacijam, Tabor, ki dviguje formo in je bil že v Celju bliže trem točkam kot gostitelji, bo imel vlogo nehvaležnega tekmeca za favorite, medtem ko se Domžalam in Triglavu obeta dvoboj za osmo mesto.