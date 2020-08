Negotova usoda današnje tekme med Nomme Kalju in Muro

Talin - Iz nogometnega kluba Mura so sporočili, da je bil klub obveščen o ukrepu estonskega instituta za javno zdravje, ki prepoveduje izvedbo današnje tekme prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo med estonskim Nomme Kalju in Muro. Obema kluboma so že zagotovili, da Evropska nogometna zveza (Uefa) vse moči usmerja v to, da se tekma odigra danes.



Mura in estonski klub zdaj z Uefo sodelujeta pri reševanju neljubega pripetljaja zaradi okužb z novim koronavirusom, ki so ju v teh dneh zaznali v obeh klubih.

Vrnitev v igro

»Pri reševanju neljubega pripetljaja tvorno sodelujemo z domačim klubom Nomme Kalju, estonsko nogometno zvezo, Nogometno zvezo Slovenije in Uefo. Vsi postopki pred tekmo so bili izvedeni v skladu z Uefinim protokolom 'Vrnitev v igro'. Končno odločitev o igranju današnje tekme pa bodo sprejele estonske oblasti,« so zapisali na spletni strani Mure.



Igralci in strokovno osebje kluba so, po izjavi za javnost sodeč, seznanjeni z dogajanjem ter čakajo v hotelu. Vse dejavnosti ekipe potekajo v skladu z veljavnim načrtom in ob predpostavki, da je tekma na sporedu danes ob 16.30.