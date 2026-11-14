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Nogomet

Neizprosni Nizozemci proti Grkom izenačili rekord

V ligi narodov sta bila v ospredju obračuna skupine A2, v kateri so Nizozemci kar s 7:0 ugnali Grke, Nemci pa so se v Beogradu veselili zmage nad Srbijo s 3:1.
Tijjani Reijnders je buil junak večera na Nizozemskem. FOTO: Maurice Van Steen/Reuters
Galerija
Tijjani Reijnders je buil junak večera na Nizozemskem. FOTO: Maurice Van Steen/Reuters
T. E., STA
14. 11. 2026 | 07:22
3:03
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V nogometni ligi narodov sta bila v ospredju obračuna skupine A2, v kateri so Nizozemci kar s 7:0 ugnali Grke, Nemci pa so se veselili zmage v Beogradu nad Srbijo s 3:1. Prav Nemci bodo v ponedeljek v zadnjem krogu v Berlinu skušali z zmago s prvega mesta zriniti Nizozemce, ki imajo tri točke prednosti.

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Nizozemci so Grke tako rekoč ponižali že v prvem delu, ki so ga dobili s 5:0, junak tekme pa je bil Tijjani Reijnders s tremi goli. Napadalec savdskega Al-Qadisiyaha je po uvodnem golu Crysencia Summervilla (6.) v 21 minutah (12., 18., 33.) razrešil vse dvome o končnem razpletu. Jurrien Timber (40., 59.) je dosegel svoja prva reprezentančna gola, Donyell Malen (62.) pa je pol ure pred koncem poskrbel z končni izid.

Eden glavnih krivcev za visok poraz Grkov je bil Konstantinos Mavropanos, ki je kar dvakrat nespretno podal žogo nizozemskim napadalcem, kar je najprej izkoristil Summerville, nato pa še Reijnders. Tudi Grki niso bili brez priložnosti, a v zaključku premalo učinkoviti, gol za 1:3 v 24. minuti, ko je zadel Fotis Ioanidis pa so sodniki po pregledu posnetka razveljavili. Z zmago 7:0 je Nizozemska ponovila dosežek Angležev, Fincev in Nemcev, ki so se že veselili zmage s sedmimi zadetki več od tekmeca.

Srbija je v pravem nalivu na Marakani v Beogradu doživela peti poraz. S 3:1 so se veselili varovanci Jürgena Kloppa, ki so si priigrali »finale« z Nizozemsko. Nemčiji je z avtogolom že v tretji minuti do zmage pomagal Srđan Babić, Florian Wirtz je dobrih 10 minut kasneje poskrbel za izid polčasa, novinec v nemški vrsti Brajan Gruda pa je v 50. minuti povišal na 3:0. Babić (56.) se je šest minut kasneje vsaj delno odkupil za napako iz uvoda tekme.

V končnici je Srbija ostala brez priložnosti, da bi lovila ugodnejši izid, saj je moral Vanja Dragojević v 75. minuti po grobem prekršku nad Joshuo Kimmichom z igrišča. Nemec je v 62. minuti dosegel tudi gol, a so ga sodniki zaradi pasivnega prepovedanega položaja Kaija Havertza razveljavili. Derry Scherhant (70.) je zadel vratnico. V slovenski skupini B1 je Švica v Mariboru z remijem dokončno potrdila prvo mesto. Slovenci pa sami odločajo o drugem mestu, saj imajo še vedno točko prednosti pred Škoti, ki so z 2:1 ugnali Severne Makedonce. Ti dosegli svoj prvi gol v tekmovanju.

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