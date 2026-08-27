Nejc Skubic po drami v Celju: Nogomet jih ni nagradil (VIDEO)

Celje je po dramatičnem obračunu s Slovanom ostalo brez lige prvakov, toda evropske jeseni še zdaleč ni konec. Nekdanji reprezentant Nejc Skubic ocenjuje, da so si Celjani po obeh tekmah zaslužili napredovanje: »Res velika škoda, da jih nogomet ni nagradil.« Kaj je odločilo obračun za Uefino ligo prvakov, zakaj Celje lahko veliko pričakuje v evropski ligi in kako bo evropski ritem vplival na boj za slovenski naslov? »Veliko bolj tekmovalni bodo v evropski ligi,« meni Skubic, ki je – tako kot predstavniki drugih klubov v Sloveniji – močno stiskal pesti za uvrstitev Celjanov v paradno tekmovanje Uefe. Ta namreč ...