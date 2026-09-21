Neverjetno: nekdanjega angleškega reprezentanta povozil valjar, nato še zaigral

Nekdanji angleški reprezentant Andros Townsend je v bogati karieri doživel že marsikaj, da se mu bo kdaj pripetilo kaj takšnega, pa si najbrž ni zamislil niti v svojih najbolj mrzličnih sanjah. Med ogrevanjem ob polčasu tekme tajskega prvenstva ga je namreč zbil motorni valjar za urejanje zelenice in mu zapeljal čez noge skoraj do pasu.

35-letni nogometaš Prachuapa se je pred nadaljevanjem gostujoče tekme proti Pattaniju ogreval s soigralci. Ko je pri podaji stopil z dela igrišča, kjer so izvajali vaje, ni opazil približujočega se stroja, ki ga je upravljal eden izmed članov osebja stadiona. Valjar ga je podrl, nato pa zapeljal čez njegove noge.

Voznik je stroj hitro ustavil, skočil z njega in poskušal Townsenda rešiti izpod valjarja. Posnetek nenavadnega incidenta je zatem hitro zakrožil po družbenih omrežjih.

Vstal, nadaljeval ogrevanje in še zaigral

Townsend jo je v incidentu kot po čudežu odnesel brez poškodb. Hitro je vstal in nadaljeval ogrevanje, pozneje pa je bil celo nared za igro ter v zaključku tekme vstopil na igrišče.

Prachuap je srečanje dobil s 3:0, nekdanji nogometaš Tottenhama, Newcastla, Crystal Palacea, Evertona in Lutona pa je bil po tekmi že dovolj dobre volje, da se je na svoj račun tudi malce pošalil.

»Očitno gostovanje pri Stoku le ni bilo tako hudo,« je zapisal na instagramu.

Ciljal je na dobro znani sloves Stoke Cityja, katerega stadion je v času, ko je klub igral v premier ligi, veljal za eno bolj neprijetnih gostovanj, predvsem zaradi zahtevnih razmer in načina igre domačega moštva. Townsend je sicer še malo pred incidentom na družbenih omrežjih primerjal sončna gostovanja na Tajskem z nekdanjimi obiski Stoke-on-Trenta.

V eni izmed objav so ga po dogodku označili celo za »kralja memov tajske lige«, Townsend pa je odgovoril s smejočimi se emotikoni.

Skoraj 300 tekem v premier ligi

Townsend je v angleški premier ligi zbral 291 nastopov, dosegel 26 golov in prispeval 31 asistenc, za angleško reprezentanco pa je nastopil 13-krat.

V Angliji je med drugim nosil drese Tottenhama, Newcastla, Crystal Palacea, Evertona in Lutona. Po odhodu iz angleškega nogometa se je preselil v Turčijo, nato pa na Tajsko. Prejšnjo sezono je igral za Kanchanaburi Power, letos pa se je pridružil Prachuapu.