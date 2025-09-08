Nekdanjemu Ljubljančanu ne gre po načrtih

V nadaljevanju preberite:

Danes bo v Zagrebu novi nogometni praznik, pravzaprav je tako vedno, ko igra domača reprezentanca: Kaj bi Hrvaška dosegla z zmago proti Črni gori? Kako je s slednjo in zakaj letijo strupene puščice na njenega selektorja Roberta Prosinečkega, starega znanca zagrebškega štadiona Maksimir? Kakšna je nogometna zgodovina svetlolasca, zakaj je moral kot zelo obetaven nogometaš iz Zagreba in nato tudi pozneje kot trener iz Ljubljane ter kdo ga zdaj podpira v Podgorici? Zakaj je pred tekmo pod posebnim drobnogledom hrvaški napadalec Andrej Kramarić?