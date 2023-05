Nekdanji as Barcelone: Moje srce je 45-odstotno mrtvo

Nekdanji nogometaš Barcelone in nizozemski reprezentant Marc Overmars je spregovoril prvič po decembru, ko je doživel možgansko kap. Ta je pustila opazne posledice na njegovem telesu. Lahko počne več stvari, toda skoraj ničesar ne more postoriti enako učinkovito ali hitro kot prej.

Marc Overmars FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Nekdanji krilni as Ajaxa, Arsenala in Barcelone, ki je 29. marca dopolnil 50 let, opravlja položaj športnega direktorja belgijskega kluba Antwerpen, potem ko je moral zaradi primera spolnega nadlegovanja zapustiti svoj prejšnji klub Ajax. Overmars, ki je bil znan po izjemni hitrosti na igrišču, je dal prvi intervju po možganski kapi.

»Ko veliko govorim, moram zajeti sapo in potrebujem energijo, da ostanem osredotočen. Moje srce je 45-odstotno mrtvo. Ampak ne bi se vam smel smiliti. Sem srečen človek, samo modro moram porazdeliti svojo energijo, kolikor je to mogoče,« je zatrdil.

Po njegovem prihodu v Belgijo je ekipa Antwerpna zelo napredovala in je nedavno osvojila pokal. »Kadar so na sporedu pomembne tekme, se osredotočim nanje, četudi me to utrudi. Saj si lahko opomorem naslednji dan. Raje bi takoj umrl, kot da ne bi delal ničesar,« je odločen nekdanji nogometaš