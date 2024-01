Nekdanji as Bayerna priznal: Mostar smo zapustili s puškami v rokah

»Rodil sem se v Mostarju, kjer stoji znameniti most čez Neretvo. Imel sem brezskrbno otroštvo. Oče je bil policist, mama učiteljica, jaz pa sem želel postati nogometaš. Jugoslavija je bila država, ki je zelo dobro delovala. Imeli smo preprosto življenje in bili srečni. Nogomet sem začel igrati pri osmih letih, oče, ki je igral v tedanji 2. ligi, je bil moj prvi trener. Igral sem za mlajše selekcije Jugoslavije, zato se spomnim, da sem se moral po tekmi z reprezentanco vrniti domov, a leta iz Beograda v Sarajevo ni bilo. Ko sem se vračal z avtom, sem ugotovil, da je položaj zelo resen.«

Imeti kalašnikovko pod posteljo pri 15 letih ni normalno

Tako se spominja začetkov vojne na območju nekdanje Jugoslavije znani nekdanji nogometaš Hasan Salihamidžić, ki je o tem spregovoril za hrvaški časopis Jutarnji list. »Bojna črta je bila le 10 kilometrov od moje hiše. Po dveh mesecih je oče prišel k meni in rekel: 'Doma imamo kalašnikovko in pištole, vzemi jih in pojdi preiskati dva dela ulice.' Potem mi je naročil, naj vzamem s seboj mamo in sestro ter da naj poskušamo pobegniti. Imeti kalašnikovko pod posteljo pri 15 letih ni normalno,« je povedal »Braco«, ki je pozneje zgradil uspešno kariero na tujem. Nogometaš, ki se je rodil 1. januarja 1977 v Jablanici, velja za enega uspešnejših igralcev z območja nekdanje Jugoslavije.

Salihamidžić se je na Bavarskem vedno počutil kot doma. FOTO: Reuters

»Z avtobusom sem šel v Dortmund, od tam pa v Hamburg, kjer sem se vpisal na Inštitut za šport. V Nemčiji dobi svojo priložnost vsak, ki se posveti delu in gara. Izkoristil sem priložnost, o kateri sem tako sanjal, uspelo mi je, ker sem se boril,« je prepričan Hasan Salihamidžić, ki je v bogati karieri igral za Hamburg (1995-98), Bayern (98-07), Juventus (07-11) in Wolfsburg (11-12), v majici BiH pa je zbral med letoma 1996 in 2006 42 tekem.