Nekdanji Bayernov as pred izzivom z Belgijo

Nekdanji nizozemski reprezentančni vezist Mark van Bommel bo po poročanju belgijskih medijev prevzel vodenje tamkajšnje nogometne reprezentance. Z belgijsko zvezo naj bi 49-letnik že dosegel dogovor, v prihodnjih dneh pa podpisal pogodbo in vodil »rdeče vrage« vsaj do evropskega prvenstva leta 2028, poroča flamski dnevnik Het Laatste Nieuws.

Po koncu igralske kariere leta 2013, med katero je tudi nosil kapetanski trak pri Bayernu, je Van Bommel kot trener vodil PSV Eindhoven, Wolfsburg in Antwerpen, kjer je končal delo pred dvema letoma, od takrat pa čaka na novo ponudbo. Leto dni pred tem je Antwerpen popeljal do prvega naslova belgijskega prvaka po 66 letih.

Belgijo, ki je v četrtfinalu SP izpadla proti kasnejšim prvakom Špancem, je doslej vodil Rudi Garcia, razlog za njegov odhod pa so v prvi vrsti nesoglasja z več reprezentanti ter s tehničnim direktorjem Vincentom Mannaertom.