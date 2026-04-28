Nekdanji branilec napovedal, Šeško pa uresničil razplet (VIDEO)

Nogometaši Manchester Uniteda korakajo proti ligi prvakov v novi sezoni. Tudi po zaslugi Benjamina Šeška, ki je v 43. minuti zadel za 2:0, so premagali Brentford in vknjižili pomembne tri točke. V napovedi pred tekmo je bil Wes Brown zelo blizu.

Nekdanji branilec Uniteda, ki je bil vedno na robu začetne enajsterice, pogosto pa adut Alexa Fergusona s klopi, je napovedal zmago Manchestra z 2:0, za prvega strelca tekme je napovedal Šeška, kot igralca tekme je videl Bryana Mbuema. V napovedi se ni veliko zmotil, Šeško je res zadel, a ni bil prvi na tekmi, je pa pred iztekom prvega polčasa povišal vodstvo na 2:0.

Slovenski napadalec je zadel po nasprotnem napadu, veliko dela je opravil kapetan Bruno Fernandes, ki je na levi strani kazenskega prostora nato zaposlil Šeška, ta je pustil Nathana Collinsa, da oddrsi mimo in zadel prek vratarja za 2:0.

Brown se ni zmotil niti pri napovedi zmagovalca, a United ni bil miren, v drugem polčasu so zadržali nalete čebel iz Brentforda in vse tri točke so ostale na Old Traffordu.