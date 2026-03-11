Nekdanji član Bayerja preprečil slavje Nemcev, Valverde pokvaril večer Cityja

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna in londonskega Arsenala so se na današnji prvi tekmi osmine finala lige prvakov razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). V velikem derbiju je Real Madrid s 3:0 odpravil Manchester City, norveški »palček« Bodø/Glimt je bil z enakim izidom boljši od Sportinga, PSG pa je s 5:2 premagal Chelsea.

Bayer zdržal skoraj do konca

Nemci so bili na razprodani BayAreni pred več kot 30.000 gledalci blizu zmagi. Robert Andrich je gostiteljem v 46. minuti priigral vodstvo. Z izjemno bojevitostjo in dobro organizirano obrambo je Bayer zdržal skoraj do konca. Londončanom je izenačenje šele v 89. minuti z bele točke zagotovil nemški nogometaš Kai Havertz, ki je šele četrt ure pred tem vstopil v igro. Pred tem je Malik Tillmann v kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Nonija Maduekeja.

Robert Andrich je popeljal Bayer v vodstvo. FOTO: Uwe Kraft/AFP

Arsenal je sicer prvič v sezoni ostal brez zmage v tem tekmovanju, saj so bili Angleži edina ekipa, ki je v predtekmovanju na osmih tekmah dosegla prav toliko zmag. Povratni dvoboj bo na sporedu v torek.