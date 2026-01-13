Nekdanji kapetan sprejel nalogo, postal bo Šeškov trener

Nogometaši Manchester Uniteda imajo novega (začasnega) trenerja. Nekdanji kapetan Michael Carrick je sprejel povabilo solastnika kluba Jima Ratcliffa in bo rdeče vrage z Benjaminom Šeškom vodil do konca sezone.

Sprva se je za mesto začasnega trenerja najresneje potegoval Ole Gunnar Solskjaer, a se je vodstvo kluba na koncu odločilo za še enega slovitega nekdanjega igralca, ki je bil tudi ljubljenec navijačev. Za United je igral od leta 2006 do 2018, po slovesu Wayna Rooneyja leta 2017 je prevzel tudi kapetanski trak. Odigral je 316 tekem in dosegel 17 golov.

FOTO: AFP

Predvidoma bo Carrick moštvo vodil do konca sezone, Šešku in soigralcem bo poveljeval že ta konec tedna, ko se bodo na mestnem derbiju pomerili s Cityjem. Carrick je leta 2021 po slovesu Solskjaerja od klopi Uniteda tri tekme že vodil slovito moštvo kot začasni trener.

Angleški mediji predvidevajo, da bo Carrick igral v sistemu s štirimi branilci (4-2-3-1) in Šeškom kot edinim napadalcem. V njegovem trenerskem štabu bosta tudi nekdanji pomočnik Garetha Southgata na angleški klopi Steve Holland in nekdanji branilec Uniteda Jonny Evans.