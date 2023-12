Nekdanji odlični vratar-strelec vabi senatorja na boksarski dvoboj

Jose Luis Chilavert je bil v letih 1989-2003 pomemben adut paragvajske nogometne reprezentance. Njena vrata je branil na 74 tekmah, na svetovnih prvenstvih 1998 in 2002 je bil kapetan moštva. Zaslovel je tudi kot učinkovito orožje pri izvajanju enajstmetrovk in prostih strelov. Na klubski ravni je zabil 46 golov, v državnem dresu osem; tri proti Argentini in dva proti Kolumbiji. Zaradi vročega značaja je dobil vzdevek Buldog, ki ga opravičuje tudi pri 58 letih.

Chilavert, sin siromašnih staršev iz Luqueja na obrobju glavnega paragvajskega mesta Asunciona, je zašel v težave že leto dni po koncu profesionalne nogometne kariere. V Franciji si je prislužil šestmesečno pogojno zaporno kazen zaradi uporabe ponarejenih dokumentov. Nemirno življenje je zaznamovalo tudi nadaljevanje njegovega življenja, lani pa se je odločil za vstop v politiko in letos je nastopil na predsedniških volitvah v Paragvaju. Zasedel je sedmo mesto z 0,8 odstotka glasov, a očitno še ni izrekel zadnje besede.

Kot pravi, bo poskušal pomesti s podkupljenimi politiki, a na svoj način. Za začetek je izzval senatorja Basilia Nuñeza na boksarski dvoboj. »Ker si v svojih javnih nastopih neskončno pogumen, te vabim v ring. Nikoli nisem maral korupcije. Vse, kar imam, sem zaslužil s trdim delom. Ti ne, bandit,« je Chilavert zapisal na družbenem omrežju X.

Nuñez je odgovoril še isti dan. »Sprejmem izziv bodisi v boksu bodisi v mešanih borilnih veščinah. Borila se bova na štadionu v Luqueju, pet rund, najpozneje v dveh mesecih. Uživaj med prazniki. Polovica zaslužka bo šla za tvoje zdravljenje, polovica za dobre namene po moji izbiri,« je odločen senator, sicer po osnovnem poklicu – nevrokirurg.