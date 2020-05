Nekdanji Olimpijin trener na vroči moskovski klopi

Moskva - Srbski nogometni strokovnjak, 40-letni Marko Nikolić, je novi trener uglednega moskovskega kluba Lokomotiv. Novica, ki so jo uradno potrdili na klubski spletni strani, je zanimiva tudi za slovenski prostor, saj je ta trener uspešno vodil Olimpijo, a ga je z ljubljanske klopi odnesel rasističen izpad, ko je pred štirimi leti igralca svojega moštva Blessinga Elekeja zmerjal s "črnim idiotom" ...



Lokomotiv je sicer osem kol pred koncem ruskega prvenstva na visokem 2. mestu, sicer z devetimi točkami zaostanka za vodilnim Zenitom iz St. Peterburga, pri klubu pa so nekatere presenetili z menjavo trenerja, doslej je moštvo od leta 2016 vodil ugleden domači strokovnjak Jurij Sjomin. Kapetan moštva je dolgoletni hrvaški reprezentant Vedran Ćorluka, Nikolić pa tako prekinja polletni post, potem ko so ga zamenjali novembra lani pri madžarskem prvoligašu Fehervarju.