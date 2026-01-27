Nekdanji predsednik Fife: Izogibajte se svetovnemu prvenstvu v ZDA

Nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Sepp Blatter se je odzval na razpravo o morebitnem bojkotu navijačev svetovnega prvenstva letos poleti, razpravo, ki jo je sprožilo stališče ameriške vlade. Blatter navijačem svetuje, naj poleti ne potujejo na ogled tekem v ZDA.

Zdaj 89-letni nekdanji šef Fife je na platformi X delil citat strokovnjaka za kazensko pravo in nekdanjega predsednika odbora Fife Marka Pietha, vzet iz intervjuja za švicarski časopis Tages-Anzeiger, ter delil nekaj svojih opažanj. »Mislim, da ima Pieth prav, ko dvomi o tem svetovnem prvenstvu. Za navijače imam samo en nasvet: izogibajte se ZDA. Obstajajo stvari, ki upravičeno postavljajo pod vprašaj izvedbo tega svetovnega prvenstva,« je zapisal Blatter.

»Kar vidimo v ZDA: marginalizacija političnih nasprotnikov, zlorabe imigracijskih služb. To ravno ne spodbuja navijačev, da bi tja odpotovali,« dodaja.

Leta 2015 je Sepp Blattter z mesta predsednika Fife odstopil zaradi očitkov o korupciji. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Mark Pierh pa je bil nekaj dni nazaj še bolj ekspliciten: »Obstaja samo en nasvet za navijače: izogibajte se ZDA! Tako ali tako boste bolje videli tekme na televiziji. Navijači naj pričakujejo, da če ne bodo naredili dobrega vtisa na oblast, bodo takoj morali na naslednji let domov. Če bodo imeli srečo.«

Pieth je od leta 2011 do 2013 predsedoval neodvisnemu odboru za upravljanje Fife, pred tem pa je od leta 1989 do 2013 predsedoval delovni skupini za boj proti korupciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Blatter je bil predsednik Fife od leta 1998 do 2015; njegov naslednik je sedanji predsednik Gianni Infantino, odstopil pa je zaradi preiskav korupcije.

Gianni Infantino in Donald Trump sta očitno v zelo dobrih odnosih. Sploh predsednik Fife zadnje čase zelo rad ugaja ameriškemu predsedniku. FOTO: Mandel Ngan/Reuters

Vse več držav grozi z bojkotom

V Nemčiji so se v zadnjem času pojavili pozivi k bojkotu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Podpredsednik nemške zveze Oke Göttlich je omenil možnost bojkota zaradi politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Predsednik zveze Bernd Neuendorf je proti bojkotu, v zadnjih dneh pa so zadržke izrazili tudi drugi funkcionarji in igralci iz bundeslige, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Sredi konflikta med ZDA in evropskimi državami Nata zaradi Trumpovih agresivnih zahtev po priključitvi Grenlandije k ZDA so glasovi iz politične sfere pozivali tudi k ponovnemu premisleku o sodelovanju na mundialu. Trumpova radikalna politika deportacije in smrtonosno streljanje zveznih agentov na ameriške protestnike v Minneapolisu sta kritike še dodatno podžgala.

Navijači udeležencev mundiala Irana in Haitija že zdaj ne morejo potovati na tekme v ZDA zaradi ameriške prepovedi potovanja v njihove matične države. Podobno bi bilo za navijače Slonokoščene obale in afriških prvakov Senegala, ki nimajo dvojnega državljanstva. Ameriški predsednik Trump je prepoved utemeljil s »pomanjkljivostmi pri preverjanju in varnostnih pregledih«.