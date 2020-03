FOTO:Nekdanji predsednik NZS čivknil in vznemiril

Ljubljana

Nekdanji predsednik NZS Ivan Simič je vznemiril nogometno javnost. FOTO: Roman Šipić/Delo



Italija tudi v juliju in avgustu

Prvi mož italijanske nogometne zveze Gabriele Gravina pravi, da potrebujejo 45 do 60 dni za dokončanje prvenstva. FOTO: Reuters



Poraženci in zmagovalci na igrišču

Predsednik Nogometne zveze Španije Luis Rubiales (desno) se je zavzel za nadaljevanja prvenstva. FOTO: AFP



Velike lige so za nadaljevanje

- Nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenijeje na družbenem omrežju Twitter sprožil zanimivo polemiko o tem, kako bi opravil s prvenstveno nogometno sezono v Sloveniji. Svoj pogled s pozivom Nogometni zvezi Slovenije je strnil v naslednje štiri točke:Zaključite prvenstva.Določite prvaka in tistega, ki izpade.Klubom omogočite, da prekinejo pogodbe z igralci in se pripravijo za novo prvenstvo.Za 1. SNL namenite milijon evrov in za vse ostale 1,5 milijona €.Simič je povedal, da se je oglasil zato, ker so ga »zaradi korone klicali klubi«.Kot je znano je Odbor za nujne zadeve pri NZS sprejel sklep, da se prekinitev vseh tekmovanj pod okriljem NZS z dne 12. 03. 2020 zaradi pandemije COVID podaljša do preklica. Prvenstvo bi se lahko nadaljevalo 2. maja ali 9.S podobnimi dvomi o tem ali naj se sezona nadaljuje, ko se bodo zadeve umirile, ali konča, se soočajo tudi v drugih državah. Kaže izpostaviti razmišljanja v najbolj prizadetih državah z epidemijo koronavirusa v Italiji in Španiji.Predsednik Nogometne zveze Italije (FIGC)je zatrdil, da je glavni cilj nadaljevati prvenstvo. »Naša naloga je, da načrtujemo datume in sestavimo vse projekcije, kako in na kakšen način izpeljati sezono. Potrudili se bomo, da jo bomo dokončali, pa čeprav po 30. juniju,« je med drugim povedal Gravina. »Najtežje je najti dogovor z vsemi ligami, uskladiti vse klubske in osebne interese. Potrebujemo 45 do 60 dni, da bi zaokrožili prvenstveno sezono,« je še dodal.Evropska nogometna zveza (UEFA) je priporočila rok, do kdaj naj bi se izpeljala prvenstva. To je 30. junij, toda kaže, da bi lahko podaljšala rok tudi v julij in avgust, če se razmere še ne bodo umirile v naslednjem poldrugem mesecu.Predsednik Nogometne zveze Španije (RFEF)je bil še bolj jasen.»Prvenstva moramo izpeljati, to je naša prednostna naloga. Klubi ne morejo kar izpasti, napredovanje mora biti pravilno. Na stotine klubov je, ki čakajo na to, da bi dokončali sezono. Poražence in zmagovalce naj se določijo na igrišču. O tem, kdaj in kako, pa takrat, ko bo zato prišel trenutek. O tem se bomo pogovarjali, ko se bo vrnil nogomet, ko se bo socialno življenje vrnilo v normalnost, ko se bo država postavila na noge. Ne bomo v naprej delali načrtov in določili datume,« je povedal Rubiales, ki je upal, da bodo v Španiji že maja lahko nadaljevali prvenstvo, a se zdaj zaveda, da bo ta želja bržkone neuresničljiva.Za nadaljevanje prvenstev se je zavzel tudi predsednik Združenja evropskih profesionalnih klubov»Prednostni cilj bi moral biti, da se prvenstva končajo na igrišču. Sicer ne vemo, kdo bo igral v evropskih klubskih tekmovanjih,« je povedal tudi prvi mož švedske profesionalne lige. Razkril je še, da se nadaljevanje prvenstva zavzemajo vsi predsedniki največjih zvez.