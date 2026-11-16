Nekdanji Realov zvezdnik in Arabci bi radi kupili slavni klub

Potem ko je propadel poskus nakupa, v katerem je sodeloval Sergio Ramos, se v postopku prodaje španskega nogometnega prvoligaša Seville pojavlja novo znano ime iz sveta nogometa. Kot poroča španski spletni portal El Confidencial , nekdanji valižanski reprezentant in nekdanji igralec madridskega Reala Gareth Bale svetuje enemu od investicijskih skladov, ki se zanimajo za prevzem kluba.

Med resnimi interesenti je tudi podjetje savdskih bratov Mansoorja in Haiderja Syeda. Celoten prodajni postopek nadzoruje investicijska banka Goldman Sachs, predmet prodaje pa bi lahko bil kar 85-odstotni lastniški delež kluba.

Vrednost Seville ocenjuje na 500 milijonov evrov, kar je 25 odstotkov več od prejšnjih ocen. K ponovnemu zanimanju vlagateljev za andaluzijski klub je močno pripomogel nedavni posel, v katerem je ameriška skupina Pitchwise kupila 42-odstotni delež Valencie.

Po poročanju časnika ABC de Sevilla trenutni delničarji pričakujejo nezavezujoče ponudbe do sredine decembra, pri čemer izklicne cene niso določili. Načrt predvideva, da bodo v ožji izbor za pogajanja uvrstili tri kandidate in kupca izbrali še pred koncem letošnjega leta, posel pa naj bi bil dokončno sklenjen v prvih mesecih leta 2027.

Visoka izguba

Časnik ABC še dodaja, da je sklad, pri katerem sodeluje Bale, zanimanje pokazal že minulo poletje, takoj po propadu pogajanj z Ramosom. V igri pa očitno ostajata tudi domača podjetnika Antonio Lappí in Fede Quintero, ki sta prejšnji teden poudarila, da njuna ponudba še vedno velja, čeprav sta bila v prejšnji fazi postopka izločena.

Prodaja se sicer odvija sredi zahtevnega finančnega prestrukturiranja kluba. Predsednik Seville je neto dolg ocenil na 60 milijonov evrov, klub pa bi za stabilizacijo nujno potreboval dokapitalizacijo v višini najmanj 80 milijonov evrov. Uprava bo 10. decembra na skupščini delničarjev predstavila tudi poslovne rezultate za sezono 2025/26, v kateri je klub pridelal 27,4 milijona evrov izgube.