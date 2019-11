Nekdanji šef policije ob tragediji Hillsborough oproščen

London - Davida Duckenfielda, šefa policije na tekmi polfinala angleškega nogometnega pokala 15. aprila 1989 na štadionu Hillsborough v Sheffieldu med Liverpoolom in Nottingham Forestom, kjer je prišlo do ene največjih tragedij v nogometu, je porota na ponovnem sojenju oprostila naklepnega uboja 96 nogometnih navijačev.



Sodišče Preston Crown je na ponovnem sojenju Duckenfieldu odločilo, da nekdanji šef ni kriv naklepnega uboja, ko je sprejel usodno odločitev in odprl vsa vrata na štadion.



»Današnja odločitev sodišča je hudo razočaranje za družine, preživele in vse, ki skušajo najti pravico po tragediji Hillsborough 15. aprila 1989,« je ob tem dejal župan Liverpoola Joe Anderson.



Več kot 3000 ljudi je na dan tragedije dobesedno preplavilo eno od tribun, na kateri je bilo prostora le za dobro polovico, in množica je navijače, ki so prišli pravočasno na stadion, pritisnila ob visoko ogrado.



Že na štadionu je umrlo 94 navijačev, 95. nekaj dni pozneje v bolnišnici. K smrtnim žrtvam pa so nato prišteli še 18-letnika, ki je imel hudo poškodovane možgane. Kar štiri leta so ga zdravniki umetno držali v komi, kasneje pa so se starši odločili, da naj naprave v bolnišnici ustavijo oziroma pacienta odklopijo. Bilanca je tudi 766 ranjenih navijačev.