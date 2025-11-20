Nekdanji slovenski reprezentant obsojen zaradi družinskega nasilja

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Tim Matavž, za izbrano vrsto je na 39 tekmah dosegel 11 golov, je bil na sodišču v Novi Gorici obsojen zaradi nasilja v družini in zanemarjanja treh mladoletnih otrok, so danes prve poročale Slovenske novice.

Zakon za omenjena kazniva dejanja sicer predpisuje do pet let zaporne kazni, zaradi priznanja krivde in podpisanega sporazuma s tožilstvom pa je bil obsojen le na 2.790 evrov denarne kazni. Nogometaš je priznal, da je z ženo ravnal grdo, ponižujoče in boleče, jo celo zalezoval ter grozil njej in njeni družini. Matavž naj bi ob fizičnem nasilju ženi omejeval tudi druženje s sorodniki in prijatelji, jo zmerjal pred otroki in z blokado bančne kartice izvajal takoimenovano ekonomsko nasilje. Grozil ji je celo z ubojem.

A kot kaže, so se razmere v družini Matavž vendarle uredile in ta že leto dni živi spet skupaj, kar je bil eden od razlogov za nizko kazen. Izjemno skrb vzbujajoč je podatek iz uvoda članka, da je na Severnem Primorskem število nasilnih dejanj v zadnjih dveh letih močno naraslo med mladimi, v družinah in tudi zoper uradne osebe.

Matavž trenutno nastopa za Gorico, za katero je v letošnji sezoni zbral sedem nastopov.