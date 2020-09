Nekdanji soigralci so se mu kar zasmilili

Ljubljana - Nogometaši münchenskega Bayerna, ki so v prejšnji sezoni osvojili vse, kar se je osvojiti dalo, so sijajno odprli elitno nemško ligo 2020/21. V uvodnem kolu so namreč pred praznimi tribunami svoje Allianz Arene kar z 8:0 (3:0) odpravili igralce Schalkeja.



Če smo lahko še pred nekaj leti ta dvoboj poimenovali derbi, si sinoči ni zaslužil tega imena. Bavarci so bili namreč za razred ali dva boljši od tekmecev iz Gelsenkirchna. Za popolno premoč Bavarcev so ob trikratnem strelcu Sergeu Gnabryju (v 5., 48. in 59. minuti) v polno zadeli še Leon Goretzka (20.), Robert Lewandowski (z 11-metrovke, 32.), Thomas Müller (70.), Leroy Sané (72.) in Jamal Musiala (82.).



Münchenčanom se tako ni prav nič poznala utrujenost od naporne prejšnje sezone, ki so jo pred 26 dnevi kronali z osvojitvijo lovorike v ligi prvakov. V primerjavi s takratno finalno tekmo so tokratni dvoboj začeli s štirimi novimi imeni v udarni postavi: novinec v moštvu Sané, ki je ob golu prispeval tudi dve podaji, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard in Niklas Süle so dostojno nasledili Davida Alabo (težave z mišico), Alphonsa Daviesa (obsedel na klopi), Kingsleyja Comana (karantena) in Thiaga (selitev v Liverpool).



Sané je zadovoljno ugotavljal, da je Bayernovo moštvo še zmeraj lačno. »Takšen štart v prvenstvo je seveda zmeraj sijajen. Sam si želim vedno igrati na polno, vendar pa še nisem pri 100 odstotkih,« je razkril 24-letni nemški reprezentant in dodal, da se mu je Schalke, pri katerem je igral pred odhodom k Manchester Cityju (leta 2016), kar zasmilil.



Izjemni predstavi Bavarcev se je čudi tudi Oliver Kahn, nekdanji vratar in od januarja član uprave pri Bayernu. »Neverjetno, kako je moštvo že takoj na začetku nove sezone igralo tako kot ob koncu prejšnje. To je vredno vsega spoštovanja,« je poudaril 51-letni Nemec.