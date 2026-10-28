Nekdanji športni direktor Olimpije bi lahko prevzel hrvaškega velikana

Hrvaški prvoligaš Osijek je po vsega petih mesecih ostal brez športnega direktorja Kennetha Zandvlieta, med kandidati za njegovega naslednika pa se omenja tudi nekdanji športni direktor ljubljanske Olimpije Goran Boromisa. Ta bi lahko na Hrvaškem znova združil moči s trenerjem Federicom Bessonejem, ki je v preteklosti vodil tudi zelene zmaje.

Vodstvo Osijeka je v torek potrdilo sporazumno prekinitev sodelovanja s športnim direktorjem Zandvlietom, ki je na Opus Areno prišel šele konec maja. Nizozemec, pred tem zaposlen kot vodja ogledniške službe pri Heerenveenu, se tako poslavlja po manj kot pol leta, njegov naslednik pa bi lahko bil stari znanec slovenskih nogometnih zelenic.

Po poročanju hrvaškega portala Germanijak je namreč med kandidati Goran Boromisa, ki je v preteklih letih skrbel za kadrovsko politiko ljubljanske Olimpije. Njegovo ime se je v povezavi z Osijekom omenjalo že spomladi, ko so Hrvati iskali naslednika Alena Petrovića, zdaj pa je znova med možnimi rešitvami. Dogovora za zdaj še ni, prav tako klub ni uradno potrdil pogovorov z nekdanjim športnim direktorjem zmajev.

Zanimivo je predvsem, da bi Boromisa v Osijeku naletel na znan obraz. Moštvo namreč vodi Argentinec Federico Bessone, ki ga je prav Boromisa lani pripeljal v Ljubljano. Opazil ga je med vodenjem andorske Santa Colome, ki je v evropskih kvalifikacijah presenetila banjaluški Borac. Njuno sodelovanje pri Olimpiji sicer ni trajalo dolgo, saj je Bessone po slabih rezultatih kmalu odšel, a bi ga lahko nadaljevala na Hrvaškem.

Direktorju odvzeli celo službeni avtomobil

Boromisi v prid govorijo tudi izkušnje z delovanjem ob omejenih finančnih sredstvih. Pri Olimpiji je sodeloval pri sestavljanju moštva, ki je bilo uspešno tako v domačem prvenstvu kot v evropskih tekmovanjih. Po aprilskem slovesu od Ljubljane se je preselil v zagrebško Kustošijo, povezano z nogometnim agentom

Razhod Zandvlieta in Osijeka je sicer po navedbah hrvaških medijev posledica precej globljih nesoglasij. Germanijak poroča, da so bili odnosi med Nizozemcem in predsednico kluba, 29-letno Alexandro Végh, že dlje časa napeti, športni direktor pa naj bi postopoma izgubljal vpliv na pomembne odločitve.

Da sodelovanje ne bo trajalo dolgo, naj bi nakazovale tudi nekatere poteze klubskega vodstva. Zandvlietu so po navedbah istega vira odvzeli pravico do uporabe službenega avtomobila, pozneje pa celo možnost brezplačnega prehranjevanja v klubskem lokalu.