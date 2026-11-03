Nekdanji trener Maribora se je uštel, zahteval je 114.000 evrov, dobil nič

Bivši trener nogometnega kluba Maribor Krunoslav Jurčić je imel v žepu ponudbo maroškega nogometnega velikana Maghreb de Fès, a je zaradi previsokih denarnih zahtev ostal pred vrati prestopa. Hrvaški strokovnjak, ki se je kot igralec in trener uveljavil pri zagrebškem Dinamu, je šel na vse ali nič in izstavil visoko zahtevo, 114.000 evro mesečne plače, vključno za pomočnike. Uprava maroškega kluba je ocenilo, da je zahteval preveč in je presegal klubske proračunske okvirje, kompromisa pa klub in trener nista našla.

Šestinpetdesetletni Jurčić ima sicer za seboj odlično sezono, saj je uspešno vodil egiptovski Pyramids, s katerim je na 131 tekmah osvojil afriško ligo prvakov, dva egiptovska pokala in domače prvenstvo.