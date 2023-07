Nekdanji trener Olimpije na Hrvaškem izgubil kljub vodstvu s 3:0

Na Hrvaškem so videli neverjeten razplet ene od tekem 2. kola tamkajšnjega nogometnega prvenstva, v katerem je bil udeležen tudi nekdanji nogometaš in trener Olimpije Robert Prosinečki. Prosinečki namreč vodi zagrebški klub Rudeš, ki je igral domačo tekmo proti Osijeku. Zagrebčani so vodili s 3:0, tekmo pa na koncu izgubili s 3:4.

Prosinečki: Mi smo mlada ekipa

»Seveda po takšni tekmi težko povem kaj modrega. Po rezultatu 3:0 smo naredili veliko napak in dovolili Osijeku, da se vrne. Rudeš je resda pokazal, da lahko igra z vsakim favoritom. Veliko je neizkušenosti v naši ekipi, na mnogih stvareh moramo še delati, gotovo pa fantje premorejo potencial. Izkušene ekipe končajo takšne tekme po vodstvu s 3:0 z zanesljivo zmago. Mi smo mlada ekipa,« je zatrdil Prosinečki.

»Kot trener Rudeša sem načeloma zadovoljen. V prvih 45 minutah smo namreč odigrali odlično, bolje ne moremo. Osijek je pozneje kaznoval prav vse naše napake. Tako je v nogometu. Ne preostane nam drugega, kot da delamo na izboljšavah, odpravljamo napake in gremo motivirani naprej,« je dodal Prosienčki.