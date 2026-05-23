Nekdanji velikan Gorica padel v tretjo ligo, napredovala Vrhnika in Videm

Potem ko je bil v petek znan prvak 2. SNL - to so postale Brinje Grosuplje, se je dan pozneje razpletel tudi boj za obstanek. V neposrednem obračunu je Krško Posavje doma z 2:0 premagalo Gorico in s tem nekdanjega slovenskega prvaka pahnilo v tretjo ligo.

Za Krško sta gola dosegla Niki Radovič in Tomaž Zakrajšek. Največ golov v zadnjem krogu je padlo v Dekanih, kjer je domači Jadran s 4:3 ugnal Krko, čeprav je ob polčasu zaostajal z 1:3. Gorica, eden izmed najuspešnejših nogometnih klubov v zgodovini Slovenije, ki je državni prvak kar trikrat postal v sezonah 2004, 2005 in 2006, prav tako pa so bili najboljši tudi leta 1996. Še devet let nazaj so v prvi ligi končali kot drugi, v sezoni 2022/23 pa so bili nazadnje del prve lige. Nekdaj legendarnen klub bo prihodnje leto igral v tretji slovenski ligi, enako usodo si deli z Jesenicami.

Dve desetletji nazaj je bila v Novi Gorici nogometna mrzlica, zdaj je klub na robu propada. FOTO: Igor Mali

V zadnjem krogu tretje slovenske lige zahod je Vrhnika po velikem preobratu prehitela še enega nekdanjega prvoligaša Šenčur, v drugi ligi pa se jim bo prihodnje leto pridružil tudi Videm.

Petouvrščeni Tabor iz Sežane je doma z 2:0 premagal Rudar Velenje, Dravinja v gosteh z 1:0 Jesenice, ki se skupaj z Gorico selijo rang nižje, Kety Emmi&Impol Bistrica pa z enakim izidom doma Slovan.