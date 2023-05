Nekdanji zvezdnik David Beckham nam bo odprl zasebno življenje

Nekdanji nogometni super zvezdnik David Beckham bo razkril svoje zasebno življenje v posebnem dokumentarnem filmu na platformi Netflix. Serijo, ki premore 16 milijonov funtov proračuna, so potrdili in začeli snemati že lani, izšla pa bo letos, in sicer kmalu, so zatrdili pri britanskem časniku Daily Mail, ki so dobili vpogled v vsebino serije, v kateri igra glavno vlogo nekdanji angleški reprezentant (1996-2009).

Obseden z urejenimi stvarmi

Beckham, ki je pustil največji pečat v majici Manchester Uniteda (1992-2003), nato je igral tudi za Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan in PSG, in njegova soproga Victoria bosta v seriji razkrila tudi nekatere podrobnosti o družinskem življenju Beckhamovih, ki doslej niso bile znane nikomur. Ustvarjalci bodo lahko uporabili tudi veliko zasebnih video posnetkov iz družine Beckham, prikazani bodo tudi drugi člani družine in družinski prijatelji.

Nekateri deli vsebine so vendarle prišli v javnost že prej. Kot je znano, bo v seriji prikazana tudi Davidova obsedenost z urejenostjo domovanja. »Ko vsi spijo, jaz začnem hoditi po hiši in pospravljam vse, kar ni povsem v redu. Ne zdržim, če je karkoli razmetano ali v neredu. Čistim celo okna in drugo steklo,« je denimo priznal Beckham, ki se okrog tega pogosto tudi spre z Victorio in priznava, da ima težave.