Nekoč iskal igralce za Real Madrid, zdaj bo glavni pri PSG

V vrstah desetkratnega francoskega nogometnega prvaka PSG so predstavili novega športnega direktorja. Brazilca Leonarda je zamenjal 57-letni Portugalec Luis Campos, ki bo v klubu odgovoren za »organizacijo, rekrutiranje in delovanje profesionalne ekipe«.

Luis Campos je nasledil Leonarda. FOTO: Remy Gabalda/AFP

V Monaku sodeloval tudi s Kylianom Mbappejem

»Zelo sem vesel, da sem se pridružil Paris Saint-Germainu, za katerega menim, da je najbolj ambiciozen in vznemirljiv klub v svetu nogometa. Delimo isto vizijo; vizijo, v katero trdno verjamem, zato komaj čakam, da začnem sodelovati v razvoju izjemnega potenciala kluba,« je dejal Campos za klubsko spletno stran. Njegov prihod po sezoni, ki jo je zaznamovalo novo razočaranje v ligi prvakov z izpadom v osmini finala proti kasnejšemu prvaku Realu Madridu, naj bi »pomagal ekipi, da doseže novo raven«, piše v izjavi za javnost kluba.

Campos ima zelo bogato in zanimivo kariero. Od 2012 do 2013 je bil nogometni skavt pri madridskem Realu, odgovoren za iskanje potencialnih igralcev za ta klub, od leta 2013 do 2016 je bil športni direktor pri Monacu, od leta 2017 do 2020 pa je isto funkcijo opravljal še pri Lillu.

Ko je bil v Monaku, je sodeloval tudi s Kylianom Mbappejem, francoskim nogometnim zvezdnikom, za katerega se je letos neuspešno potegoval madridski Real. Zanimivo je, da so Parižani odslovili prejšnjega športnega direktorja Leonarda na večer podaljšanja pogodbe z Mbappejem do leta 2025.