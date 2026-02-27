  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Nekoč je bil evropski prvak, zdaj je prodajalec v športni trgovini

Francoski nogometaš Jérémy Mathieu je po koncu kariere zaradi poškodbe padel v depresijo. Z Barcelono je bil leta 2015 evropski klubski prvak.
Jeremy Mathieu je z Barcelono osvojil ligo prvakov. FOTO: Facebook
Galerija
Jeremy Mathieu je z Barcelono osvojil ligo prvakov. FOTO: Facebook
G. N.
27. 2. 2026 | 11:51
27. 2. 2026 | 11:52
2:24
A+A-

Igral je za Barcelono in bil z njo zmagovalec lige prvakov, Valencio ter Sporting, zdaj je ... Nogometna upokojitev je nekdanjega francoskega branilca Jérémyja Mathieuja, ki so ga navijači spoštovali na stadionih Camp Nou, Mestalli ali José Alvalade, prinesla več težav kot lepega. Leta 2020 mu je odpovedalo koleno in je pri Sportingu v Lizboni obesil čevlje na klin. Od takrat je molčal.

Francoz pa se je nedavno pojavil v intervjuju za beIN Sports in se izpovedal: »Imam veliko težav ...« je nekdanji reprezentant potrdil, da je trpel za depresijo in je preživel nekaj zelo težkih mesecev. Nenavadno je, da kljub milijonom evrov, ki jih je zaslužil na igrišču, zatočišče in terapevtsko »pisarno« našel v športni trgovini Intersport blizu Marseilla. Zdaj je v povsem drugačnem ritmu in drugačnem življenju.

»Zakaj, ne morem govoriti. Če sem v Intersportu, je to zato, ker se nekaj dogaja, nekaj, kar mi je povzročilo težave. Lahko rečem le, da sem na sodišču. Tega ne bom počel večno. To je bilo zato, da bi lahko imel družabno življenje,« je razkril 42-letni Mathieu. 

Pojasnil je, da mu je pomoč, ko jo je najbolj potreboval, ponudil nekdanji soigralec iz mladinske akademije pri Sochauxu Loïc Loval-Landré. Po obdobju neaktivnosti in težav z duševnim zdravjem se je odločil, da sprejme njegovo vabilo, saj je moral oditi od doma, da bi se znova počutil koristnega.

Mathieuja je na novem delovnem položaju opazil že lansko poletje eden od nogometnih navdušencev, nato pa ga je v novem delovnem okolju razkril še po družbenih omrežjih. Trgovina je takoj postala oblegana samo zato, da bi se z njim fotografirali.

 

Več iz teme

Barcelonašport zasebnoValenciaJeremy MathieuMarseilleintersport

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

