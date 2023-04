Nekoč začetna enajsterica in dekleta, danes predvsem dekleta

V nadaljevanju preberite:

Nekoč so veljala jasna nepisana pravila. Mlajši je »moral« prvi pozdraviti starejšega, starejši je predlagal prehod z vikanja na tikanje, moški je prvi pozdravil žensko, podrejeni pa nadrejenega. Več stoletij je veljalo, da fant vabi na zmenek dekle in da je dvorjenje domena moških, ženske pa so na to odgovorile z (ne)naklonjenostjo. Danes je to pogosto postavljeno na glavo: mlajši ob srečanju s starejšim ne dvigne pogleda, dekle pa lahko pričakuje stik s fantom le prek snapchata.

Podobno je tudi v športu, tudi v nogometu in v slovenski reprezentanci. Z gotovostjo poznamo štiri igralne položaje v začetni enajsterici Slovenije, na katerih so zacementirani Jan Oblak, Jaka Bijol, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Šeško. To je resda mogoče vsaj delno pojasniti, odgovor na to najdete v članku. Preberite tudi, kaj takšen položaj pomeni pred junijskim nadaljevanjem kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji in komu to bolj ustreza – Sloveniji in selektorju Matjažu Keku ali Fincem in Dancem?