    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Nekoč slovenski prvaki na robu preživetja upajo na rešilno infuzijo

    Nadaljevanje sezone v slovenskem nogometnem prvenstvu le z devetimi klubi? V Ljudskem vrtu takoj posladek, derbi z vodilni Celjani.
    Domžalska nogometna prihodnost je negotova. FOTO: NK Domžale
    Domžalska nogometna prihodnost je negotova. FOTO: NK Domžale
    Gorazd Nejedly
    1. 1. 2026 | 11:06
    Mesec dni pred nadaljevanjem drugega dela slovenskega nogometnega prvenstva in tekmami 19. kroga še ni znano, ali bodo prvoligaško sezono končali tudi Domžalčani. Bitka za preživetje dvakratnih slovenskih prvakov je Sizifovo delo. Kdo jih lahko še reši?

    Kakšna je domžalska realnost? Dolgovi so milijonski in niti tolažba, da za izpolnitev osnovnih licenčnih zahtev, ki bi »rumeni družini« omogočili nadaljevanje tekmovanja, ne pa tudi rešitve pred stečajem, zadostuje dober poldrugi milijon evrov, ni prijetna. Kakšna je računica predsednika domžalskega kluba Staneta Oražma, ki iz tedna v teden ponavlja, da se bo še v »naslednjih dneh« sestal z morebitnimi rešitelji, ni znano. Dolgovi namreč presegajo »licenčne zahteve«, klub je trenutno le v slabi »paliativni negi«, v najboljšem primeru bi se lahko le podaljšala do bridkega konca ob koncu sezone, če ne celo prej. In s še večjimi dolgovi. Na seznamu upnikov so tudi zastopniki igralcev in drugi »storitveni servisi«, ki ne sodijo v licenciranje in svoje upniške zahteve rešujejo v ločenih tožbah na sodiščih.

